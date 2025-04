Amenazar con desestabilizar a la nación en caso de que no se cumplieran sus caprichos e imponer a través del chantaje y la presión sus ambiciones económicas y de poder, destruyendo a las instituciones, quebrantando leyes y violentando la Constitución , eso es traición a la patria.

AMLO diseñó las estructuras necesarias para que todo funcionara en torno a él y sigue moviendo los hilos de quienes se beneficiaron en su régimen por dinero, presión, poder o impunidad. Dejando, en este contexto, a la presidenta Claudia Sheinbaum con márgenes de maniobra reducidos.

Hace poco más de seis años, AMLO como candidato repitió una vieja amenaza, en caso de no ganar las elecciones: “si hubiera fraude electoral en los comicios, se soltará el tigre y no seré yo quien lo amarre”.

Su dicho de “soltar al tigre” fue un llamado a sus huestes y días después lo reafirmó al dar una explicación no pedida, dijo que no fue un llamado a la violencia, sino una convocatoria a Enrique Peña, el INE y los presidentes de los partidos para comprometerse a respetar el voto.

Pero en las intermedias de 2021, cuando perdió el control absoluto de la Cámara de Diputados , más de la mitad de la CDMX, fueron desechadas dos de sus iniciativas de reforma constitucional y las encuestas lo colocaron a un nivel de popularidad por debajo de Salinas y prácticamente igual que Calderón y Fox, nuevamente lanzó un llamado a sus simpatizantes a que no se sorprendieran de los ataques del “bloque conservador” en contra de su gobierno.

“Lo mejor es lo peor que se va a poner”, dijo, y así fue. Luego anunció su famoso Plan C y advirtió que solo necesitaría un mes para imponer todas sus reformas

Configurar un régimen autoritario

En 2024, cuando se denunciaban las irregularidades en que incurría Morena y Palacio Nacional para configurar una elección de Estado, algunos analistas llegaron a esbozar la posibilidad de que las elecciones podrían anularse, entonces el presidente respondió que si le aplicaran sanciones y la elección quedara anulada era “el equivalente a un golpe de Estado técnico” y “como soltar a un tigre o a muchos tigres”.

No conforme, repitió: “Lo mejor es lo peor que se va a poner” y no mintió. Él sabía del desastre de corrupción e inseguridad; conocía la dimensión del fracaso en salud y los detalles de que sus obras faraónicas solo sirvieron para drenar el erario y ser negocio de unos cuantos; no ignoraba que en materia de energía su sexenio fue perdido, y entonces, lo cumplió, heredó las reformas al poder judicial y la eliminación de los organismos autónomos para dejar un país que se encontraba en plena transformación convertido en un régimen autoritario.

Intenciones, advertencias y atentados

Lo que ahora vivimos lo advirtió muy a tiempo el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, un luchador e impulsor de la democracia quien, con su larguísima experiencia, poco antes de fallecer, dijo que en el último año de su mandato AMLO pretendería llegar a un Estado de excepción y crear un bloque hegemónico y dictatorial para controlar el poder por décadas. No se equivocó.

Cuando se declaró la inconstitucionalidad de su iniciativa y su Plan B no prosperó, AMLO lanzó una amenaza al puro estilo estalinista: “Nada de purgas, por convicción, y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora que somos estalinistas, nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme, tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quién en su lugar”.

Días después tuvo lugar uno de los capítulos más viles de su sexenio, el atentado en contra de uno de los periodistas más críticos a su régimen y que dio voz a la oposición, Ciro Gómez Leyva .

Todos los días Jesús Ramírez le pasaba las listas de sus críticos y detractores para luego ser exhibidos y denostados en las mañaneras. En una ocasión la lista fue de más de 50 y uno a uno los fue acusando de corruptos o de estar ligados con fuerzas oscuras y así, en cada conferencia repetía el mensaje.

Es traición a la patria y como él mismo lo ha dicho, lo mejor es lo peor que se está poniendo. AMLO sabe que mientras más difícil se ponga todo, continuará gozando de impunidad y controlando el poder desde las sombras.

X: @diaz_manuel