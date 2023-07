Esta temporada estival traerá un descanso en la vida pública. Aunque las corcholatas no saben de parones veraniegos, la gente sí. Y la agenda de la gente no es ni de cerca la misma de los políticos.

Sin embargo, esta pausa al inicio del segundo semestre del año trae varios temas para el análisis. Les he compartido mi visión sobre los tiempos, dije que el primer semestre de este año era para acuerdos y consensos. Durante el segundo arreciaría la intensidad política. No me he equivocado.

El propio presidente López Obrador ha adelantado la sucesión y con ello, todos quienes desean competir por un cargo de elección popular ya se mueven. Desde las corcholatas, hasta los que en lo local estrenan o reviven logotipos, rediseñan campañas de marketing y comienzan a publicar reuniones con el mensaje alegórico de “viene lo bueno”.

Ya se aprontan -con disciplina eso sí- quienes aspiran a un nuevo cargo. Dicen que están muy centradas y centrados en su posición actual, y que son activos del partido, que donde estén le servirán a la gente.

Los mismos medios y comunicadores abonamos a los adelantos. Los periodos de gobierno son más fugaces porque la información es tan vertiginosa que no da tiempo para nada más que pensar en el siguiente puesto. Eso pareciera.

El gobernador mejor rankeado de Morena

Explicaba hace días un textual que redacté así: “El Rochismo lleva mano en la alcaldía de la capital, AMLO confía en el gobernador Rocha Moya y le ha concedido plenitud en el control político local”. Esto a propósito de un análisis sobre la alcaldía en Culiacán.

Y digo esto, porque me puse a revisar con detenimiento los números de tracking mensual de aprobación y popularidad de las gobernadoras y gobernadores. Según Mitofsky y ceResearch, desde enero del 2022, Rubén Rocha Moya es el mejor gobernador de Morena a nivel nacional. No solo tiene puntaje aprobatorio en la mayoría de los meses, sino que es consistente. El Dr. Rocha es ‘santo y seña’ de la izquierda a nivel nacional. Se formó en la lucha, en las marchas y en las calles para posicionar un mensaje alternativo para la gente. El hoy gobernador sinaloense ya era referente de la izquierda en lo nacional cuando militantes destacados de la 4T terminaban apenas la primaria.

De ahí que se le respete y le confieran a plenitud el mando de la política estatal. El ‘Rochismo’ llevará mano en las decisiones del 2024 y estoy segura que impulsará a los perfiles más contrastados y capacitados para continuar con la 4T en Sinaloa.

¿En la oposición? Ahí no hay mucho, los cuates de Alito y Marko Cortés serán los ungidos.

Llamarada de petate

Segunda llamada. Les he dicho que Xóchitl Gálvez es la semilla de AMLO que mejor ha germinado en el bloque opositor. Otra pista. La senadora fue candidata a gobernadora de Hidalgo en el 2010, postulada por el PRD, PT y Convergencia… también por el PAN; pero adivine usted quién era la figura y buque insignia de ese bloque de partidos en esos años. Nació en Macuspana, Tabasco.

López Obrador eligió ‘prestarle’ de su popularidad a Gálvez Ruiz y a nadie más en la oposición. No me parece que el presidente deje cosas al azar tratándose de política.

Si esto fuese mañana, esto ya se definió. La contienda será entre mujeres y Claudia Sheinbaum será presidenta de México.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx