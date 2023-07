El gobernador Rocha Moya dará su ya tradicional “conferencia semanera” hoy martes y estoy segura que habrá temas. Sus razones tendrán en el tercer piso, pero hábil cómo es el mandatario, haberla cambiado de lunes para el día de hoy, tiene un motivo interesante.

La nota del día de ayer ha sido el intento de cateo por parte de la FGE a las instalaciones de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). No me parece algo que deba ser una simple anécdota. Es, en mi opinión, sumamente relevante que un juez autorice una orden de cateo a Casa Rosalina. Todo por evitar entregar documentación.

La negativa reiterada de la UAS a no entregar documentación para que sea revisada, aún sin respetar mandato judicial, lleva de trasfondo un mensaje tan contundente como bochornoso.

En la UAS olvidaron la lucha y hacen grilla barata. La estrategia es defender en la calle con gritos lo que con argumentos legales no podrán defender en tribunales. Ahí la van a perder siempre.

Bochornoso porque la máxima casa de estudios de nuestra entidad debe ser ejemplo de transparencia, inversión, crecimiento, solidez institucional y hasta de democracia. Debe ser un faro que proyecte valores que iluminen el camino y la vida pública sinaloense.

La semanera de hoy vendrá cargada de preguntas y también de opiniones del mandatario. Si bien, se ha mostrado respetuoso de las investigaciones, nada le ha quitado opinar y ponderar su fuerte discurso anticorrupción y libertario.

Por su parte, el rector Jesús Madueña se ha empecinado en caricaturizar a la UAS. Lo ha hecho evitando auditorías, ocultando información, incumpliendo acuerdos y sobre todo convirtiéndose en un títere de Héctor Melesio Cuén Ojeda; traicionando así, a aquella comunidad universitaria que juró defender.

Marchas, movilizaciones, protestas y acarreo para respaldar al rector. Sin embargo, las y los sinaloenses seguimos esperando al menos una sola aclaración de los señalamientos sobre las presuntas compras irregulares. Tampoco se ha visto una sola acción que abone a la verdadera autonomía universitaria, pues es de dominio público que la UAS es controlada por “ya sabes Cuén” … digo, ya sabes quién.

Me parece increíble la campaña para desinformar que desde la universidad ha iniciado. La UAS no ha recibido un solo mal trato por parte de gobierno ni del Congreso. Se promovió una reforma que no afectó en lo absoluto a la vida universitaria. Una reforma de la que ni la UNAM respingó, por ejemplo.

. - Pero dígame usted ¿a quién le vamos a creer?

Por un lado, está el grupo de la UAS-PAS. Jesús Madueña fue impuesto en rectoría por Héctor Melesio Cuén, líder del PAS. El mismo rector que hace compromisos y no los cumple. Un decano que miente sistemáticamente y se empeña en ocultar información que debería ser pública.

En la UAS han trascendido compras medio extrañas, como aquella de 18 millones en tortillas, los millones en pantalones marca Levi’s, una sola comida con un costo de 1 millón de pesos contratada a una inmobiliaria vinculada al hijo de Cuén, las millonarias compras fraccionadas en la escuela de informática para evitar licitaciones y beneficiar directamente a un profesor y funcionario universitario, o aquellas compras súper infladas de pintura e impermeabilizante a un negocio cuyo domicilio está vinculado al yerno de adivine usted, sí, de Cuén Ojeda.

El mismo Cuén Ojeda que lleva años saqueando las arcas universitarias y controlando a diestra y siniestra plazas laborales, ascensos, direcciones y hasta espacios para estudiantes, y que, aunado a todo ello, ya negocia cargos políticos con la versión más despreciable y rancia del PRI de Alito Moreno. Sí, “el maestro” ahora se va con el PRI, incumple a su palabra y se le “raja” a la corcholata tabasqueña, Adán Augusto López.

. - No lo sé Rick… me parece falso todo lo que viene desde rectoría de la UAS y de la dirigencia del PAS

Del otro lado, está el gobernador más votado en la historia de Sinaloa, el Dr. Rubén Rocha Moya, con un discurso anticorrupción muy fuerte, que en los hechos no ha hecho más que apoyar con millones y más millones a la UAS. Pero que no le tembló la mano para permitir que la justicia se hiciera y dos de los alcaldes morenistas fueran removidos por ejercicio indebido de la función pública.

El mandatario sinaloense se ha peleado con los grandes empresarios del campo para proteger a los productores más pequeños. Le puso dinero a la federación para traer más apoyos para pescadores a través del Bienpesca. Con acciones demuestra ser el ejecutivo que ha impreso un sello humanista en su gabinete en pleno y se nota en las políticas públicas.

Asumió con responsabilidad las deudas heredadas por Malova y Quirino Ordaz y ha sido más que puntual en el pago de estos compromisos.

¿A quién le creemos?

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx