‘Los temores de Claudio X. González’

Ese el título del artículo de Óscar Cedillo, director editorial del periódico derechista Milenio. Dice:

“Los frentistas no le quitan el ojo a Rosario Robles , a quien la ven contendiendo por una diputación o una senaduría, o, incluso, como una candidata presidencial emergente, en caso de que Xóchitl Gálvez no aguante la presión y se baje de la contienda”.

, a quien la ven contendiendo por una diputación o una senaduría, o, incluso, como una candidata presidencial emergente, en caso de que no aguante la presión y se baje de la contienda”. “Preocupa a nuestras fuentes equisclaudistas que la citada presión a Xóchitl ya esté tocando a las puertas del hogar conyugal y que su señor esposo esté tan molesto con el emprendimiento político de ella, en tanto ha puesto a sus exitosas empresas en el ojo del huracán; no solo con los contratos de gobierno que se pierdan, sino también con las empresas que se aventuren y se pongan en riesgo al adquirir sus eficientes servicios”.

“Desde el entorno de Claudio X. González , impulsor de la organización Mexicanos contra la Corrupción, ha trascendido que el empresario tiene temor de que el PRI de Alejandro Moreno rompa con la alianza hacia finales de agosto o principios de septiembre, con el argumento de que en la elección del Frente Amplio por México (FAM) ‘los dados estuvieron cargados en favor de la senadora panista Xóchitl Gálvez’…”.

, impulsor de la organización Mexicanos contra la Corrupción, ha trascendido que el empresario tiene hacia finales de agosto o principios de septiembre, con el argumento de que en la elección del Frente Amplio por México (FAM) ‘los dados estuvieron cargados en favor de la senadora panista Xóchitl Gálvez’…”. “ Alito exige a Marko Cortés (PAN) , a Jesús Zambrano (PRD) y Claudio X. González que si los panistas obtienen la candidatura presidencial, a los priistas les toca la candidatura para la jefatura de gobierno de CDMX, lo que dejaría fuera de la contienda al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada —el gallo de Cortés—”.

exige a , a y que si los panistas obtienen la candidatura presidencial, a los priistas les toca la candidatura para la jefatura de gobierno de CDMX, lo que dejaría fuera de la contienda al alcalde de Benito Juárez, —el gallo de Cortés—”. “Cercanos a C.X.G. aseguran que Alito ya pactó con AMLO para romper la alianza opositora, y que en su jugada pretende impulsar a Enrique de la Madrid como candidato presidencial del PRI y a Beatriz Paredes como abanderada para CDMX”.

ya pactó con para romper la alianza opositora, y que en su jugada pretende impulsar a como candidato presidencial del PRI y a como abanderada para CDMX”. “Los amigos del empresario aseguran que de por medio hay expedientes de corrupción contra Alito y ofrecimiento de cargos políticos a algunos priistas: consulados, embajadas o alguna dependencia menor con recursos.”

Mi comentario:

Que Alito traicione, es lo esperable: está en su naturaleza.

traicione, es lo esperable: está en su naturaleza. Que el dirigente del PRI tenga miedo de que aparezcan expedientes de corrupción en que se le involucre, es lógico: él a eso se dedica.

Por lo demás, resulta curioso que, según las fuentes del periodista Óscar Cedillo, el esposo de Xóchitl Gálvez esté tan preocupado; curiosísimo porque, bien se dice, quien nada debe nada teme.

‘El dilema de Xóchitl’

Cito una columna del ultraderechista periódico El Financiero, la de Reymundo Riva Palacio quien cuestiona si hay garantías de que Xóchitl Gálvez no abandone la contienda por las denuncias de corrupción en su contra:

Hace unos 10 días, Gálvez desestimaba las denuncias.

Xóchitl no ha contratado abogados, pero el PAN lo ha hecho por ella.

lo ha hecho por ella. Tales abogados y el equipo de Xóchitl ya revisan los contratos de sus empresas durante los periodos “en que fue funcionaria en el gobierno de Vicente Fox , jefa de delegación en Miguel Hidalgo y senadora”.

, jefa de delegación en Miguel Hidalgo y senadora”. “Lo que antes era frivolidad en ella, se ha vuelto preocupación”.

Preocupan sobre todo los contratos de las empresas de Xóchitl firmados entre 2015 y 2018, cuando fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo.

Los abogados de Xóchitl y el equipo de la aspirante ya “encontraron inconsistencias en varios de ellos”.

Apunta Riva Palacio que en tales contratos con inconsistencias aparecen los nombres del esposo de Xöchitl y de su hija .

. “Personas que han tenido información sobre estos primeros análisis dicen que no son serios, pero sí constituyen un probable delito ”.

”. AMLO “ya afinó la puntería”: dijo tener información de que hay contratos de las empresas de Xóchitl por 70 millones de pesos “de cuando era jefa delegacional en Miguel Hidalgo”.

La divulgación de ese dato, precisa el columnista de El Financiero , “no viola la ley”.

, “no viola la ley”. A Xóchitl dos morenistas de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo y Gustavo García , la denunciaron “por los probables delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción”.

, la denunciaron “por los probables delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción”. Tal denuncia “involucra las dos empresas familiares de la senadora, que fueron contratadas para realizar los desarrollos Distrito Polanco, un edificio sobre el Periférico, y One Marina Park, otro edificio sobre Marina Nacional, del Grupo Inmobiliario Simetric”.

No se denuncia a Xóchitl por haber realizado contratos con el gobierno, sino con el sector privado en el trienio en que gobernó Miguel Hidalgo, lo que sugiere conflicto de interés y tráfico de influencias.

“Gálvez no se ha referido a esta variable de las acusaciones, que, por lo que se ha revelado hasta ahora, parecen tener tracción”.

Lo anterior, más allá de lo legal, “introduce un dilema ético y político en la senadora”.

La conclusión de Raymundo Riva Palacio es contundente: Xóchitl Gálvez debe aclarar si hubo o no conflicto de interés o tráfico de influencias, y si la sospecha es firme, ella “tiene que abandonar la contienda presidencial para enfocarse en su defensa, sin lastimar los esfuerzos de la oposición para hacerle frente a Morena el próximo año”.

Mi comentario:

Xóchitl está obligada a demostrar que no hubo conflicto de interés ni tráfico de influencias. Seguramente las acusaciones en su contra no tendrán consecuencias jurídicas —Morena no va a victimizar en exceso a la candidata de la derecha empresarial—, pero si va a la campaña presidencial con semejante lastre no solo dará argumentos al PRI para abandonar la alianza, sino que terminará por afectar la votación del PAN, ya que motivará a su electorado a no participar en una elección sin opciones creíbles para la gente conservadora que, como el resto de la sociedad mexicana, está harta de que siempre todo sea lo mismo.

El tracking diario de MetricsMx

Desde marzo de 2022 se ha publicado en SDPNoticias un tracking diario realizado por la casa encuestadora MetricsMx. Nuestro interés se ha centrado en analizar el desempeño de la corcholata y los corcholatos de Morena.

Durante un par de meses se evaluó a todos los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador mencionados por el presidente en sus mañaneras. No resultó difícil concluir que la competencia estaba entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

En septiembre del año pasado se decidió dejar de medir a Adán Augusto porque simple y sencillamente no mejoraba sus números de preferencias electorales y solo estaba contaminando el ejercicio. Asumimos que la disputa solo involucraba a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard.

Claudia invariablemente ha estado en primer lugar en el tracking de MetricsMx, aunque ha habido momentos de empate técnico —dadas las limitaciones presupuestales del experimento, una ventaja de 5 puntos puede ser considerada empate.

Lo cierto es que normalmente la ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard ha rebasado los cinco puntos, lo que nos lleva a concluir que ella es la líder de la carrera.

En los últimos días, del 24 al 30 de julio, la ventaja de Claudia ha fluctuado entre 6 y 8 puntos, esto es, con diferencia estadística supera a Marcelo en la pregunta “¿Por quién de los siguientes políticos votaría si fuera candidato de Morena a la presidencia de México en 2024?”.

Ha habido momentos en los que Marcelo se ha acercado a Claudia. Coinciden con la presencia del excanciller en medios de comunicación tradicionales, a los que él recurre con frecuencia, mientras que la exjefa de gobierno no los utiliza, o al menos no ha sido entrevistada en los noticiarios de más rating en la radio, que en Morena son considerados los más antiobradoristas, como el de Ciro Gómez Leyva en la empresa Radio Fórmula.

En el arranque de las precampañas, la primera semana subió Adán Augusto, entre otras razones por su despliegue en anuncios espectaculares; literalmente son miles los que promueven al exsecretario de Gobernación.

Los simpatizantes de Claudia y Marcelo también recurrieron a la publicidad exterior —nunca en los niveles de Adán—, pero ella pidió que se bajaran los que la favorecían, y así ha ocurrido. Marcelo no ha exigido que retiren los suyos.

La campaña de Adán Augusto lo ha acercado a Ebrard, tanto que no pocas veces la diferencia entre ellos es menor a cinco puntos, esto es, empate técnico.

Líos inesperados de Adán y Marcelo, mientras Claudia habla de derechos

Si no pasa nada extraordinario, Claudia Sheinbaum sabrá llegar al final de la contienda con la ventaja que tiene. Pero, si hechos excepcionales aparecen, tal ventaja podría disminuir... o incrementarse.

Lo sorprendente, lo inesperado —bastante noticioso, sin duda— ha sacudido ya a la contienda interna de Morena. El pasado viernes en la noche cayó el avión privado en el que viajaba de Veracruz a Toluca el empresario Daniel Flores Nava, uno de los grandes promotores de Adán Augusto López.

Un día después se asesinó en la Autopista del Sol al empresario José Guadalupe Fuentes Brito, del grupo de Marcelo Ebrard, tan importante en el equipo del excanciller que Reforma encabezó la nota con esta frase: “Matan en Guerrero a operador de Ebrard”.

¿Cómo se van a reflejar tales hechos trágicos en las encuestas? No lo sé y no voy a especular. Esperaré a que la gente se exprese en los estudios demoscópicos.

Lejos de ese ruido, Claudia ha empezado la semana con un video sobre los programas sociales de la 4T, tanto operados por el gobierno federal de AMLO como en la CDMX que hasta hace muy poco tiempo ella administraba.

Dijo Claudia: “Se fue la derecha y llegaron los derechos”, como la pensión universal a adultos mayores y las becas a estudiantes. Es decir, la exjefa de gobierno evitará en la medida de lo posible meterse en conflictos que no son suyos.