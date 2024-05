Siendo de Monterrey, born and raised, me tocó ver a la distancia 3 clásicos, dos de futbol y uno político. En el primero ganaron los Rayados y pasaron a la semifinal contra el equipo más insípido de la Liga MX, el Cruz Azul y del político les hago mi reseña con observaciones.

Adalberto Madero “Maderito”

Maderito, como todo lo conocen en Monterrey, es un personaje de la política regia que ha logrado hacerse un nombre y que cada 3 años lo vemos en las carreras políticas con una camiseta diferente.

Ya apareció con la del PAN, cuando ganó la alcaldía. Después con la del Verde donde mostró sus “mejores chistes” en el debate de El Norte, y ahora con un partido nuevo. Copió la frase de Mariana Rodríguez, “Maderito, ¿Qué es ESO?”, que ni el mismo Adalberto entendió la pregunta en un principio.

Maderito es parte del elenco habitual y propuso dos proyectos que parecen complicados cumplir en un año. A pesar de ser el penúltimo de la contienda lo invitaron al debate , imagino que solo por las risas.

Su participación en el debate no aportó nada en lo político pero le hizo la mejor pregunta al candidato de Morena. Exhibió a Mauricio Cantú con la pregunta que todos los candidatos que quieren probar a los “niños nice” tienen bajo la manga. El proclamado usuario de transporte público no sabe a cuanto esta el kilo de tortilla (25 pesos) y no tiene idea que bajar el kilo de tortilla a 7 pesos afecta más que todo a los productores que se supone quiere defender.

Patricio “Pato” Zambrano

No se que le ha pasado a Pato que últimamente parece predicador de culto religioso. Desde su entrada al escenario donde puso su frente en el suelo al puro estilo de los musulmanes rezando a viendo a la Meca hasta los reclamos de no pelear en el debate.

Zambrano tampoco dijo nada relevante , propuestas de amor y paz y conciliación y no mucho más. Lo mejor fue la pregunta que molesto un poco a la candidata de MC y evidenció lo que todos sabemos. Patricio le pregunto a Mariana sobre su residencia, sobre la ambición sobre la alcaldía de Monterrey y como influye que su esposo, Samuel García , sea el gobernador del estado.

Lo de la residencia se lo quito fácil pues es algo que ya resolvió el TEE, aunque todo el rancho sepa que nunca ha sido residente del municipio. Al final dijo que lo esta haciendo por el bienestar de la ciudad y sobre todo de los viejitos y los niños, argumento que utilizó en la gran parte de su discurso. Finalmente aceptó que sí se va a poner de acuerdo con Samuel para temas de Monterrey aunque las decisiones por Monterrey las tomaría ella.

Mauricio Cantú

Creo que como todos no conocía a Mauricio Cantú. El equipo de Morena se tardó mucho en los tiempos para elegir a Cantú como candidato y creo que eso le resto mucho en la carrera por la alcaldía de la capital de Nuevo León.

Empezó muy bien, el abogado de la Libre de Dercho de Monterrey, agresivo y contra todos con buenas ideas y la verdad en la primera mitad lo vi bastante bien. Todo hasta que se le ocurrió decirle “menso” a Adalberto Madero. Se dio cuenta de su error y ya no se pudo recuperar. Maderito le pego con el precio de la tortilla y con un asunto de su abuelo en la construcción de la linea 1 del Metro regio. Lo remató Adrián de la Garza cuando le pregunto sobre la calificación de AMLO y Cantú no le respondió.

Le valgo que en las de “botepronto” contesto que en Morena si hay corrupción pero no dijo donde.

Mariana Rodríguez

Complicado escenario para Mariana Rodríguez pues es la primera vez que no está en un escenario donde todos traen tenis naranjas, banderas y porras para la candidata del MC. Se le vio incomoda, tensa pues no fue el centro de atención de la gente y si fue el centro de ataque de todos los candidatos.

Desde mi punto de vista no contestó ninguna de las preguntas complicadas que le hicieron. Evadió contestar de manera concreta y llenó los minutos de sus intervenciones de respuesta de las preguntas concretas con la memorización que tiene de los 8 ejes de su propuesta para Monterrey.

Laura Garza, fotógrafa y creadora de la campaña “Votar es de chingones” hizo un análisis de cómo vio a Mariana. “Pero qué mal asesorada le dieron a Mariana Rodríguez. En plenos 40 grados con cuello de tortuga y un saco más grande de su talla. ¿Cómo por? ¿Porque es una mujer casada y madre de familia, además de conservadora al estilo regio? El cabello largo le quitó la poca fuerza en su personalidad que había ganado, se ve más chica y muy tradicional , cuando no lo es. No movió las manos, no tuvo ning{un control sobre su cuerpo más que su memoría, que dijo todo como se lo aprendió. Estatica y aburrida. ¿Por qué lanzarla al ridiculo?¿Porque evidenciar su nula capacidad de ser política? ¿Para qué exponerla a tantas burlas y críticas Samuel García? Corran a sus “asesores” ya.”

Y eso lo público una mujer que ha estado en el ambiente político desde hace un rato y sobre todo que le sabe.

Mariana salió enojada y su pregunta final buscó los sentimientos de las personas sobre todo de las mujeres que son madres. “Por eso este 2 de junio, cuando estés frente a tu boleta. Quiero que te preguntes si tuvieras que dejarle a tus hijos al cuidado de alguno de los que estamos aquí como candidatos ¿A quien se lo dejarías? Que esa sea la respuesta para tu voto este 2 de junio.” Como padre de dos niños y tío de un montón más, le dejo mi respuesta al final.

Algo más, sobre el plan para la gubernatura de Nuevo León 2027 dio pistas que es el siguiente paso en su carrera política, creo que eso sería si gana Monterrey.

Adrián de la Garza

Viejo lobo de mar, con una estrategia bien armada, contestó a todas las preguntas que le hicieron sin titubear y atacó donde debía. Como a Mariana Rodríguez a De la Garza también se le fueron todos encima con la diferencia que, a mi parecer, supo responder lo que le dijeron.

El plan de seguridad, la movilidad y las complicaciones de la ciudad. El premio al manejo de presupuesto a mi parecer fue lo mas interesante del debate y el que tenía claras las propuestas que iba a aplicar en el municipio.

Siento que Adrián salió bien librado de la metralla y que tenía preparadas las respuestas a los ataques. En la ofensiva, concentro las preguntas que muchos tenemos sobre el manejo de publicidad de la campaña del MC y de donde salen los recursos.

Fue conservador en los ataques pues creo que hay muchos hilos mas que seguir en la administración del municipio y del estado. Al final, manejó bien las diferentes “temperaturas” del debate y rompió el hielo cuando le preguntaron sobre Mariana y dijo que ella era mejor entonado que él.

Coincido con las calificaciones que publicaron en El Norte donde le dieron la victoria a Adrián de la Garza.

Los niños

Como papá de dos niños que se llevan 10 años, me hizo mucho ruido y del malo la proposición final de Mariana Rodriguez. Definitivamente a mis niños si no los cuida su mamá o yo se los dejaría a su abuela pero su abuela no está en la boleta. Las siguientes personas serían sus abuelos, sus tíos y amigos muy muy cercanos.

Jamás le dejaría mis niños a los candidatos pues lo que quiero de los candidatos es que se pongan a trabajar en mejorar las condiciones de la ciudad para que respiren mejor, para que tengan agua, para que tengan donde jugar. Que trabajen en la movilidad para que no esten tanto tiempo “encargados” y esten mas tiempo con su mamá y conmigo. Busco que trabajen en la seguridad para que puedan salir al parque, para que no se encuentren a un loco que los violente o un bully que los moleste.

Cuando este frente a la boleta no pensaré sobre que candidato podíia cuidar mejor a los niños porque esa es mi responsabilidad y se que nadie los cuidaría mejor que mi familia.

Y si esto fuera uno de los casos donde se tiene que contestar forzosamente por uno de los candidatos, buscaría uno que tuviera una buena relación con sus hijos, que no los exhiba en redes sociales y sobre todo que los proteja. Creo que en las fotos de la campaña he visto varios ejemplos de hijos que se sienten orgullosos de sus papás.

Vi la foto de Pato Zambrano con sus hijos en el Clásico , eso me pareció genial pues es algo que yo haría. Veo al hijo de Adrián de la Garza ayudando a Adrián en la campaña y a la hija apoyando cuando puede hacerlo. Si me los cuidan, prefiero que me los lleven al futbol sin estar borrachos o a aprender de lo que trabajan sin que esto sea forzoso.

¿Usted que haría?

Galimatías

Primer tema, se me hace bajo y asqueroso que haya personas que le roben ideas a las otras y las pongan a trabajar para lucrar. Lo de @lauragarza y Votar es de Chingones es buenisimo y he visto como dos pseudo activistas le robaron la idea y hasta la registraron buscando “monetizar” algo que era para incentivar el voto. Esta campaña no es como la muy Whitexican de “Mexico is the shit”. Vi a las impostoras con Marco de Regil y claro que hay enojo pues no se vale. La idea original es de Laura y nada mas.

Segundo tema, hoy ganan los Rayados borrando los fantasmas del Tano Ortiz para llegar a finales. Ojalá sea contra las Chivas para cerrar en casa. Merecemos ese premio en Monterrey.