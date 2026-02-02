En el corazón de Cuajimalpa, donde las tradiciones se entrelazan con el pulso de la comunidad, se llevó a cabo una tamaliza que no solo deleitó el paladar, sino que también reafirmó el compromiso de líderes locales con sus vecinos.

Susana Cueto, una figura emblemática en la demarcación, ha estado transformando Cuajimalpa durante los últimos cinco años. Su trayectoria es un testimonio de integridad: cada promesa que hace, la cumple con dedicación y resultados tangibles.

Junto a Miguel Guerrero, Susana ha mantenido una presencia constante en el territorio. Recientemente, ambos se destacaron en las celebraciones del Día de Reyes, repartiendo sonrisas y apoyo a las familias. Ahora, con esta tamaliza en la alcaldía, continúan fortaleciendo los lazos comunitarios. Miguel, conocido como un verdadero “juez de territorio”, resuelve conflictos con sabiduría y cercanía, mientras que Susana se consolida como una gran líder en la alcaldía.

No es casualidad que, en las encuestas de 2024, Susana Cueto haya sido la mujer con la mayor preferencia entre los votantes. Estos números la posicionan como la opción más fuerte para llevar la Cuarta Transformación a Cuajimalpa, un movimiento que busca equidad, justicia y progreso para todos. Su liderazgo no es solo de palabras; es de acciones que impactan directamente en la vida diaria de los habitantes.

En San Mateo Tlaltenango, el ambiente fue de pura alegría. Entre risas, pláticas amenas y peticiones atendidas con atención, los vecinos disfrutaron de tamales deliciosos acompañados de un rico café. Eventos como este no solo fomentan la convivencia, sino que también abren canales de diálogo para escuchar las necesidades reales de la gente. Es en estos momentos donde se ve el verdadero espíritu de Cuajimalpa: unido, resiliente y listo para el cambio.

Susana Cueto y Miguel Guerrero en San Mateo Tlaltenango

Susana Cueto y su equipo demuestran que la política puede ser cercana y efectiva. Con visiones como esta, el futuro de la alcaldía se ve más prometedor que nunca. ¡Que siga la transformación!