Para quienes seguimos con atención los movimientos en la aviación comercial, no pasan de noche las pláticas que viene sosteniendo la aerolínea Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG) y el Gobierno Mexicano. ¿Por qué?, muy sencillo, porque habrá que ver qué línea aérea es la que terminará cubriendo las rutas del “Mundo Maya”.

Y es que ese universo, el mercado siempre fue de una empresa de nuestro país: Transportes Aeromar.

Hoy por hoy no sabemos si van a seguir operando.

La empresa tiene un futuro incierto; tanto que el dueño de la misma radica en Israel, ya desde hace varios meses, y no se ha hecho cargo de las cuentas pendientes que hay con trabajadores y proveedores.

Uno de los acreedores es el propio gobierno federal, a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), entidad encargada de proporcionar el combustible de las aeronaves, a quien le adeuda poco más de 70 millones de pesos, tan solo el primer trimestre del año.

Ante este panorama, salta la duda: ¿Qué pasará con el mercado aeronáutico del denominado “Mundo Maya”? Antes de la pandemia, Aeromar era la reina, pero ahora, con poco más de 6 equipos operando, las dudas quedan en el aire, ¿Cómo afrontarán la demanda?

Por ello que no resulta extraño el acercamiento del Gobierno Federal de nuestro país a la aerolínea guatemalteca.

Existe una poderosa razón: el modelo de equipos con los que opera la aerolínea guatemalteca son ATR 72- 500.

Hace casi un mes comenzaron estas pláticas entre altos mandos de la Secretaría de Turismo y la línea aérea. Además, uno de los puntos de interés por parte de la actual administración es que dicha aerolínea aterrice en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Hay que resaltar que TAG Airlines no solamente acaba de relanzar su imagen, sino que además ha incrementado el número de equipos para operar, así como un rediseño importante de su página web.

Fue en la presentación de estos nuevos cambios, que la aerolínea guatemalteca, a través de Marcela Toriello, presidente de la junta directiva, hizo hincapié en que TAG Airlines es la aerolínea bandera de Guatemala y del Mundo Maya.

Tan sólo este año la aerolínea ha transportado alrededor de 295 mil pasajeros, y pretenden cerrar el año con poco una cifra superior a los 300 mil.

La aerolínea tiene más de 400 empleados, realiza 25 vuelos diarios, en 26 aeronaves, hacia México, Honduras, El Salvador y Belice. Hicieron una inversión de 64 millones de dólares para la adquisición de cuatro aeronaves más, que suma una flota de 30 equipos.

Para el medio Expansión, el director de la empresa Julio Gamero, declaró: “Los aviones con los que actualmente estamos volando hacia México son de 35 plazas y los nuevos tienen 72 plazas, aun manteniendo las mismas frecuencias podríamos duplicar la capacidad de asientos que ofrecemos actualmente”

La oferta que ofrece esta aerolínea guatemalteca en nuestro país es a los destinos de Cancún, Oaxaca y Tuxtla, Gutiérrez, y está estudiando poder volar a Huatulco, Zihuatanejo y Acapulco. También está valorando la posibilidad de abrir una ruta en el AIFA.

La viabilidad dependerá de la demanda de vuelos que en su momento puedan alcanzar.

A mí, en lo personal, todo esto me llama mucho la atención, pues parece que los días de la empresa Transportes Aeromar están contados. A sus actuales dueños parece no importarles que son la única aerolínea en México, que gracias a su tipo de aviones (ATR´s) pueden efectuar la ruta maya ente otros destinos.

No alcanzo a entender por qué, justo ahora que el gobierno está tan interesado en conectar vía aérea con las rutas del Tren Maya, están dejando que Aeromar se caiga hasta ese lugar de donde las empresas ya no se levantan.

Y el gobierno mexicano, ¿Por qué deja que Aeromar desaparezca?, ¿Por qué no fortalece la aviación nacional? Como en todas estas historias de terror, los trabajadores no merecen quedarse sin empleo por culpa de los malos manejos de sus dueños.

No pido al Gobierno Federal que rescate empresarios corruptos, ¡por supuesto que no!, pero sí debe hacer algo por los centenares de fuentes de empleo que se perderán: cerca de 800 trabajadores de la industria aérea.

La pregunta vuelve a resonar en mi cabeza: ¿TAG Airlines terminará por desbancar a la aerolínea Transportes Aeromar? Creo que muy pronto tendremos la respuesta y esta, en lo particular, a mi no me gusta.