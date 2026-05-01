En nuestro país seguimos conservando esa efervescencia previa de los procesos internos por algún puesto de elección popular. De hecho, la Cuarta Transformación se ha caracterizado por saber manejar perfectamente el termómetro político. Se ha trazado, en pocas palabras, todo un proyecto que, con antelación, se asume como hecho cotidiano. Aunque hay esa cultura de ir preparando las condiciones, también existen ciertos límites que la propia presidenta de México lanzó desde la tribuna de la mañanera. Dado que son pociones representativas, quien o quienes aspiren tendrán que separarse de sus funciones para participar en las encuestas internas de Morena. Se puede decir que son medidas que se adoptan para no sacar provecho de las posiciones que fungen algunos en el gobierno de Claudia, lo mismo que en espacios legislativos. Pasó con las llamadas corcholatas desde que se sumaron a un ejercicio previo que, a grandes rasgos, fue una gira por las 32 entidades federativas. Desde ese punto, queda claro que la mayoría exploró y tuvo la oportunidad de ganarse el cariño de la ciudadanía. En ese sentido, vimos que fue demasiado notorio el respaldo que recibió quien hoy despacha en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum.

Hoy, aunque las circunstancias son distintas, existe una base de apoyo para quienes aspiran a tener un puesto de elección popular. Para muchos, sobre todo aquellos que saben aprovechar el tiempo, representa una enorme oportunidad ahora que muchos y muchas están llevando a cabo reuniones y asambleas los fines de semana. Eso será decisivo, mayormente ahora que se tomará la decisión de separarse del cargo para medirse en la encuesta interna. Algunos, en efecto, tienen en sus planos poner su renuncia sobre la mesa de la presidenta a finales de mayo; es decir, tendrán más de tres semanas para mantener ese contacto con la ciudadanía y, si lo queremos ver así, ver algunas propuestas que se han elaborado para mejorar las políticas públicas. De hecho, muchos se han apoyado en la experiencia y la madurez que han tenido en el servicio público de los tres órdenes de gobierno.

Es sencillo: quien sepa operar una mejor estrategia, sin duda, tendrá el apoyo del grueso de los ciudadanos para finales de junio, fecha que ha quedado establecida para levantar los sondeos y las encuestas de opinión. Hasta donde sabemos, hay una larga lista de aspirantes que se ha formado en los últimos meses. Seguramente se sumarán más; sin embargo, no todos tienen el poder de convocatoria ni mucho menos la fuerza política para sumar adeptos a su causa. A nuestro juicio, hay actores que, desde hace muchos años, se han ido involucrando con la sociedad a través de eventos, gestiones o algunas asambleas de información. Hoy, como nunca, esa dinámica se ha ido multiplicando a sabiendas de lo que se avecina, máxime realizando recorridos y saludando a las personas. Lo podemos corroborar en los medios de comunicación y redes sociales.

Y ahora que los medios de comunicación han alcanzado un apogeo importante, sobra decir, se vuelve fundamental para comunicar a la sociedad las aspiraciones a posteriori. De hecho, mucho dependerá el éxito de la estrategia que sea diseñada en redes sociales. A nuestro juicio, Tatiana Clouthier es y seguirá siendo de las mujeres con mayor protagonismo del proceso de transformación. Bastó con subir un video de sus aspiraciones para sacudir el tablero electoral en Nuevo León. Tomar esa iniciativa, en un momento crucial donde habrá ajustes en la dirigencia nacional de Morena, es una jugada maestra. Por ejemplo, todo México se enteró de que Clouthier participará bajo las reglas que establecen los estatutos. Su posición, a nivel nacional, se replicó por todos los medios de circulación. No solo hizo eco, sino que abrió camino en esta difícil batalla que es el ejercicio interno del partido guinda.

Si vemos a detalle la narrativa que esbozó Tatiana Clouthier, podemos decir que, dado su impacto, eso le hizo afianzarse más en la cima de las preferencias de militantes y simpatizantes, lo mismo que de la población en general. Sé que la encuesta pondrá a prueba esa capacidad que ha demostrado como uno de los pilares fundamentales de los triunfos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Ella, en efecto, tiene la enorme ventaja de acumular experiencia, sapiencia y elocuencia para encarar una campaña. Si Morena quiere encontrar el perfil ideal para expandir su dominio a Nuevo León, queda claro, la respuesta es Clouthier. Lo es porque, de entrada, no podemos pasar por alto que será una elección cerrada. Para ello, lo he dicho en varios espacios de opinión, Morena debe aportar el mayor nivel de competencia. Una de sus principales cartas, en definitiva, es Tatiana Clouthier.

Soy la más preparada, así lo dijo en sus redes sociales hace unos días cuando se destapó como una de las aspirantes en la interna de Morena. Sé, sin temor a equivocarme, que estamos en presencia de la próxima coordinadora de la defensa del voto. No es que desestimemos ni mucho menos menospreciemos a quienes aspiran; sin embargo, coincidimos con la titular del Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el Exterior. Ella es, de esa larga lista, quien más sobresale de todos y todas.

Notas finales

Precisamente ayer, a través de este espacio de opinión, hablamos de lo sustancial que es el marco nacional del Tianguis Turístico que se lleva a cabo en Guerrero. De hecho, después de recibir la edición 51 de este importante evento por parte de la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó con entusiasmo: “Puebla se viste de gala con esta estafeta del Tianguis Turístico 2027. Nos prepararemos y formaremos una gran comisión para recibirlos como se merecen”. Eso, sin duda, nos pone en un papel preponderante porque ponemos por encima de cualquier cosa nuestros usos y costumbres de una cultura que tiene mucho arraigo.