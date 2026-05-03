En política, pocas áreas reflejan con tanta claridad la eficacia de un gobierno como la salud. No hay discurso que resista frente a una sala de urgencias saturada ni narrativa que compita con la ausencia de un medicamento. Por eso, el sistema de salud en México se ha convertido en el verdadero termómetro del poder: mide no lo que se promete, sino lo que se cumple.

En hospitales públicos del país, la escena se repite: pasillos ocupados, tiempos de espera prolongados y personal médico trabajando al límite. La demanda crece más rápido que la capacidad de respuesta.

Y aunque se anuncian inversiones y ampliaciones, la presión diaria sobre el sistema evidencia que la infraestructura actual es insuficiente. La saturación no solo es un problema de espacio; es un síntoma de planeación incompleta.

Más derechohabientes, mayor esperanza de vida y nuevas enfermedades requieren un sistema más robusto.

Sin embargo, la expansión no siempre llega al ritmo que la realidad exige. Si hay un punto donde la percepción pública se vuelve inmediata, es en la farmacia. El desabasto de medicamentos —aunque intermitente y desigual según la región— se ha convertido en una de las principales quejas de los usuarios. Aquí no hay matices técnicos que valgan: o el medicamento está, o no está.

Y cuando no está, la confianza se erosiona. Los esfuerzos por centralizar compras, combatir corrupción o reordenar la distribución pueden tener lógica administrativa, pero su éxito se mide en algo simple: que el paciente salga con su tratamiento completo.

Los anuncios de nuevos hospitales, clínicas y equipamiento son constantes. Son visibles, generan titulares y proyectan acción. Pero el verdadero desafío no es cortar el listón, sino garantizar la operación sostenida. Un hospital no es solo un edificio: requiere médicos, enfermeras, especialistas, insumos, mantenimiento y gestión eficiente.

De poco sirve inaugurar si no hay personal suficiente o si el equipamiento no se utiliza a plena capacidad. La diferencia entre obra y servicio es, en salud, la diferencia entre propaganda y resultado. E

l sistema de salud mexicano no está detenido. Hay avances, hay inversión y hay intentos de reestructuración. Pero también hay inconsistencias, rezagos y una percepción social que no siempre coincide con el discurso oficial. La pregunta de fondo no es si se está haciendo algo, sino si lo que se hace está resolviendo el problema estructural o solo mitigando sus efectos más visibles. Porque al final, la salud no admite simulaciones.

No se puede maquillar una urgencia, ni postergar una enfermedad. Y en ese terreno, donde cada decisión tiene rostro humano, el juicio ciudadano es implacable. Si el sistema mejora, se nota. Si no, se sufre.