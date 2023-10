Lo dicho, el tema del día fue el anuncio de que Enrique Inzunza Cázarez se registraría como aspirante al Senado por Sinaloa.

Historia pura la que se escribe en la política sinaloense en estos tiempos. La llegada de la cuarta transformación al poder en la entidad ha roto paradigmas. Y mucho de ello tiene que ver con el actual secretario de General de Gobierno.

Me eché un clavado en la historia reciente del estado de los once ríos, llegué hasta el porfiriato y no hallé precedente alguno de que un titular de gobernación del estado aspirara al senado. Tampoco encontré a uno que hubiese sido magistrado presidente del poder judicial en la entidad.

Enrique Inzunza es un político -porque es político- que verdaderamente rompe moldes. Cuando Rubén Rocha Moya le nombró secretario General de Gobierno, la duda en el análisis político era, por qué dejar la magistratura y supeditarse a un gobernador como jefe de gabinete. Debía haber un vínculo de mucho compromiso cimentado en el afecto y el respeto; lealtad plena. Porque en retrospectiva, viendo lo que el secretario Inzunza nos ha mostrado en su conducta, no hay otra explicación.

El gobernador es hábil y con gran olfato político. Tiene características de líder completo y se ha erigido como tal sobre todo entre las izquierdas. Pues bien, ha encontrado en Enrique Inzunza, jurista excepcional, su complemento ideal. Le ha resultado, además, un excelente administrador del poder político que reside en el tercer piso de palacio de gobierno.

La semanera de este lunes el propio gobernador ha dado una pista más sobre la estrategia política de cara al proceso del 2024. Cuando prácticamente “descartó” a Enrique Díaz Vega, secretario de finanzas, el mandatario terminó de dar un mensaje bastante claro: “Enrique Inzunza va ¿quién contra el secretario de gobierno en su punto más alto?”.

Me parece una señal clarísima de orden para apaciguar una efervescencia que podía ir creciendo. El gobernador no meterá las manos de manera burda y directa. Pero como ‘maestro’, dirige la orquesta de manera impecable. Primero Inzunza y después el resto. Aunque el filtro de las encuestas es bastante democrático, antes, deberán pasar todos por el filtro del ‘palomeo’ del jefe político en el estado, que, por cierto, goza de la confianza total en el centro del país y desde allá le han conferido los hilos del poder y la política en la entidad. El tema seguro estará en la mesa el día de hoy en la reunión de gobernadores con Claudia Sheinbaum.

La señal la entendieron perfectamente, el líder de la JUCOPO en el Congreso local, el diputado Feliciano Castro al decir que no se registraría para ningún cargo de orden general; y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, dedicó su lunes a trabajar. Eso sí, ambos mostraron su apoyo al actual secretario general de gobierno.

Gerardo Vargas, presidente de Ahome, también se descartó para la cámara alta, pero dijo que esperará los tiempos. Los tres nombres que habían venido siendo recurrentes entre los aspirantes al senado por parte de Morena fijaron su postura.

Si algo se le reclamó a la 4T en su apartado político, era el desorden y la falta de consenso en los grupos y corrientes políticas al interior del movimiento. Me parece que Sinaloa dará ejemplo de orden, unidad y equipo. Ya iremos viendo.

Último día del segundo año de gobierno. Hoy culmina el segundo año de gobierno del Dr. Rubén Rocha Moya. La primera administración de izquierda en Sinaloa se ha dejado sentir. El gobernador honra el mantra de la 4T, que es “no robar, no mentir y no traicionar” al pueblo. Creo que el mejor resumen de este primer tercio de sexenio es resaltar el enfoque humanista que se le ha impreso a todas las áreas de gobierno.

Antes todo parecía rebuscado, engorroso, difícil; ahora el gobierno parece simplificar todo, los apoyos van directo y sin intermediarios, la universalidad de los programas sociales ha sido bandera del gobernador y la inversión en obra humana y con sentido social no ha sido regateada.

Por ahí alguien me decía que “el gobernador no hacía nada extraordinario”, puedo estar de acuerdo, sin malabares ni poses, el gobernador simplemente atiende y resuelve, lo extraordinario es lograr hacer simple lo que antes parecía toda una parafernalia. Los resultados ahí están.

