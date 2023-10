Son Juan de Dios Gámez y Enrique Inzunza las cartas del gobernador por eso los ataques políticos subieron de tono. Y ya, eso es todo. Lo leyó usted aquí.

La política carece de casualidades, las motivaciones de los políticos suelen ser… políticas. Suena a pleonasmo, pero es que a los políticos no los mueve otra cosa que no sean sus intereses políticos. Porque todo lo ven con la óptica de la política.

De cara al proceso electoral que se avecina estoy segura que la continuidad del proyecto de la 4T en Sinaloa descansará en Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y en Enrique Inzunza Cazarez, Secretario de Gobierno del Estado. Ambos han demostrado gozar de la confianza plena del gobernador Rubén Rocha Moya, son santo y seña de su equipo, y me parece que en resultados no se les puede regatear nada.

Del alcalde escribí hace poco, dije que lo ha hecho bien a pesar de la curva de aprendizaje tan corta que ha tenido. Ha tenido la presión de dar resultados de manera inmediata y creo que ha cumplido. Por su parte, el secretario Inzunza ha mostrado gran dominio de su escenario. Ha jugado su papel con discreción, pero con gran eficacia. Es un verdadero jefe de gabinete y jurista excepcional. En las intervenciones que ha tenido, se nota su buena habilidad para comunicar. Es sin duda alguna el perfil más completo en el equipo del Dr. Rocha Moya. Sí es político, porque se dedica a hacer política todos los días cumpliendo su encomienda.

Pues bien, en la oposición olfatean que “por ahí será” y arreciaron los ataques. Lanzaron amenazas, publicitaron sus golpes y llevaron todo al más bajo nivel de campaña negra. De ese tamaño es el desespero. El manual de la campaña negra habla de llevar los ataques a nivel personal. En ese plano, ya no importa la efectividad o la capacidad política, los ataques se centran en la esfera personal del objetivo.

En la oposición, unos con problemas judiciales serios, y otros tan desarticulados que no logran posicionar una agenda propia, lo único que les queda es sacar de contexto y potenciar en medios nacionales un tema que quedó zanjado en el mes de mayo. El gobernador habla con libertad plena, sin esconder ni rehuir a nada, en esa línea tergiversan todo lo que pueden para atacar.

Los ataques son para el mandatario Rubén Rocha Moya porque ha sido implacable en su discurso de combatir la corrupción en todas las áreas. No se ha tentado el corazón para hacer movimientos en su gabinete cuando algo no ha ido como le gustaría y señala sin miramientos cuando es crítico a su propio gobierno.

El Dr. Rocha dio una declaración en la que señaló que para eso es gobierno, para que lo critiquen. Esa línea tiene un trasfondo, creo, y no es otro que, mientras sean calumnias y escarnio sin sentido, su gobierno no se detendrá por las críticas y tampoco su visión política. Nada que ajustar. Por el contrario, en la oposición al ver que los ataques no fructifican, el nivel de desespero puede aumentar. Los procedimientos judiciales no se detendrán, y ahí sí, no hay calumnias ni descontextualizaciones, los hechos hablan. El hecho es, que hay varios vinculados a proceso por manejo irregular en los recursos de la universidad.

Los sinaloenses siempre unidos por las causas nobles

El Cuadrangular del Bienestar ha sido un éxito en Sinaloa. El Gobernador presenció dos partidos este fin de semana, acompañado de la presidenta del DIF Sinaloa Eneyda Rocha quien anunció que hasta el momento la suma recaudada son 4 millones de pesos, mismos que se usarán para batear la diabetes infantil.

Sin duda las familias sinaloenses están ahí cuando de ayudar se trata, y más cuando es para las niñas y niños. El mandatario celebró que la sociedad se vuelque en apoyar las nobles causas y que estos programas seguirán atendiendo a los más pequeños del hogar. ¡Felicidades!

