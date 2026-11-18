Podemos decir que, para la presidenta Sheinbaum, desde que tomó el poder, este viaje a China representa el más sustancial, mucho más ahora que, con mayor razón, hay que buscar nuevos horizontes para sellar acuerdos comerciales a través de un esquema de participación mutua. Por ese motivo, de forma inmediata, los reflectores pusieron principal atención en la figura de una de las mujeres más poderosas del mundo, como lo es, sin duda, la mandataria de México, que ayer pronunció un discurso emotivo con la visión con la que ha gobernado México.

De hecho, este tipo de entretelones, hablando de los marcos internacionales de economía, sirve para abordar los grandes desafíos en los que, por cierto, hemos sabido, con sapiencia y preparación, adaptarnos a los cambios vertiginosos. Uno de ellos, que se asoma con fuerza, es la tecnología y sus avances acelerados en las actividades tanto industriales como diarias. Dando resultados concretos, ahora que el respaldo de actividades ha revolucionado distintos ámbitos, es la prueba más contundente de que estamos preparados para esa visión moderna llamada inteligencia artificial.

Cada día que ha pasado en el APEC, con la presencia de superpotencias, ha sido de vital importancia porque nuestra delegación ha formulado una estrategia de acercamiento con potencias que, dicho sea de paso, podemos llamar un esfuerzo para estrechar lazos y generar inversión. Siendo uno de los objetivos principales, además de mostrar los grandes avances en salud, seguridad y programas sociales, vemos que la dinámica de nuestra delegación es un puente de interlocución que nos permite buscar esa integración, ahora que la diversificación del comercio tiene un impacto preponderante.

Asumiendo ese reto y dando resultados inmediatos, podemos destacar la figura de Marcelo Ebrard en este escenario imponente en China. Él, a lo largo de esta gestión de la presidenta Sheinbaum, ha trabajado para generar sinergia con otros países con los que, por cierto, compartimos una agenda en la que se han desplegado mecanismos cruciales para fortalecer la industria que, a la postre, son cadenas de suministro que han mostrado su eficiencia por la calidad y la mano de obra calificada.

Siendo la APEC un marco que reúne a países de avanzada económica, para fortuna de México, la presencia de la presidenta Sheinbaum, con un sentido de adaptación a la innovación, ayuda mucho porque se comparte una agenda de prioridades y, a su vez, se puede incrementar la participación de otras naciones para mejorar la competitividad y fortalecer los mercados internos.

En México, por ejemplo, sirven de mucho los esfuerzos del gobierno para canalizar la inversión. Hablamos de puntos estratégicos, de los pasos fronterizos, así como del traslado a destinos importantes como el norte o el sur. La clave de todo eso, efectivamente, radica en el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida de millones de familias, ahora que la conducción y la productividad, con mecanismos sofisticados y recursos tecnológicos de punta, nos llevan a tener muchas ventajas.

Ahora que Sheinbaum brilló en China, siendo una de las mujeres que más acaparó la atención de la prensa internacional, esto abonó para que muchas naciones aprovechen el potencial natural y el terreno fértil para canalizar inversiones que se traduzcan en beneficios para la sociedad. Todo esto, por supuesto, tendrá que pasar por una revisión minuciosa de reglas de operación en las que México, con un plan bien pormenorizado, está flexibilizando procesos para que reine la confianza.

Hablamos de redes de comunicación, fronteras seguras, flexibilidad para incentivar temas fiscales, entre muchos otros más. Eso, ni más ni menos, es un esfuerzo colectivo que, como prueba, se ha manifestado en aquel continente asiático donde, hay que decirlo, no somos únicamente asistentes que presencian un acto, sino protagonistas activos que, ajustándose a la realidad global, obtenemos grandes ventajas por una simple razón: nuestra comitiva es potencialmente competitiva y capaz de fortalecer los lazos diplomáticos para ocupar un lugar importante en las economías más sólidas del planeta.

Entonces, la clave es influir para que prontamente se acentúe una política económica de mucha movilidad y, por cierto, en franco ascenso, ahora que los reacomodos geopolíticos están a la orden del día. México, en efecto, ha trazado coordenadas que han fortalecido la presencia global. Eso, a largo plazo, nos está dando dividendos por la efectividad de los actores que actúan con apego a los preceptos de la Cuarta Transformación.

Desde la imagen de la presidenta, como una oradora del lujo, al igual que algunos personajes de su gabinete, miramos que el gobierno mexicano fue a China decidido a concretar alianzas estratégicas, ahora que ocupamos una posición sustancial en el escenario mundial. Además de ello, con una democracia participativa y un mensaje emotivo cargado de humanismo, la delegación mexicana tendrá la oportunidad de proyectarle al mundo que somos una nación con mayor justicia social, mayormente porque se atienden las necesidades de los sectores más vulnerables. Eso es uno de los legados de la 4T, de muchos que nos rodean.