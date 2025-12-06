Todo el marco está preparado para la cumbre de futbol más grande de la historia. Será vibrante, apasionante y una mezcla de pasión con sentimientos que se arraigan por defender los colores de cada una de las naciones. Quienes calificaron, evidentemente, han dado un paso sustancial después de largas eliminatorias, viajes y concentraciones. El Mundial, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, será un hecho sin precedentes. Además de todo lo que nos involucra con los países vecinos, de muchos temas como tratados comerciales, hay añejas rivalidades deportivas que, hasta la fecha, se viven al máximo de las emociones. Ahora que las tres naciones acogerán la máxima tribuna del balompié a nivel global, los ojos del universo estarán puestos en las sedes que, como sabemos, tienen una planeación y coordinación desde hace muchos meses.

Los miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum, que son parte fundamental de la estructura de gobierno, han realizado un trabajo eficaz. Es verdad, constantemente hay un entramado de perspectivas que, de vez en cuando, llegan a nublar la relación diplomática. Luego de lo que ocurrió hace poco, de esa oleada de protestas que nacieron por la cacería de migrantes que se desató en el vecino país, llegó un periodo clave de pláticas y negociaciones. A medida que esos meses transcurrían, en efecto, crecieron las tensiones que poco a poco se fueron calmando con los encuentros telefónicos que tuvo Sheinbaum con el presidente de los Estados Unidos. Se acordó, entre muchos aspectos, reforzar las estrategias de seguridad en los pasos fronterizos, especialmente en los límites geográficos. Al fortalecer esa alianza de cooperación, en definitiva, se dejó claro que, por encima de cualquier aspecto, estaba el respeto irrestricto a la soberanía. De hecho, en muchas ocasiones el canciller De la Fuente se anticipó a llevar encuentros de primer nivel para dejar bien en claro que la prioridad siempre es y será el respeto mutuo para encontrar salidas que beneficien los intereses de ambas naciones.

La propia presidenta, tras bambalinas, desplegó toda una estrategia para tejer acuerdos. Más allá del tema del T-MEC, que será fructífero con el departamento de comercio de los Estados Unidos el próximo año, hubo temas que hicieron que se movilizara la estructura de la presidenta. Sabemos que se ha ido especulando mucho sobre el asunto. Muchos, inclusive, tienen una lectura errónea de las circunstancias. Ni Juan Ramón de la Fuente ha renunciado ni muchos menos la presidenta pretende moverlo de un espacio crucial que ha significado para ella. Es el canciller, de hecho, quien comenzó a allanar el camino para generar las condiciones idóneas de lo que fue el primer encuentro cara a cara entre Sheinbaum y Trump. Él, de hecho, tiene previsto regresar el 5 de enero, fecha que está plasmada se celebre la cumbre de embajadores. Siendo así, hay aspectos que, por su naturaleza, se aclaran a simple vista. Lo que es un hecho es que Juan Ramón de la Fuente regresará a su mismo cargo que delegó la jefa de Estado, máxime porque hay proyectos permanentes en los que hay que mantener las alianzas estratégicas.

Esas alianzas estratégicas de las que hablamos, desde luego, son las que han propiciado la confianza en nuestro país. La expansión de las empresas que han decidido invertir, después de siete años de la llamada Cuarta Transformación, han permitido superar cifras. Precisamente hace un par de días, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum reunió a los empresarios más importantes con quienes, de hecho, hay una buena coordinación para ver a futuro y, con ello, ofrecer un mayor potencial económico que, dicho sea de paso, sea el hilo conductor para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Inclusive, el panorama pinta bien ahora que la mandataria, desde el corazón de la Ciudad de México, anunció que habrá aumento del salario mínimo. Eso, en conjunto con los programas sociales, propician que la gente vista y se alimente mejor.

Razones para seguir avanzando, viéndolo así, hay muchas, específicamente ahora que entraremos en una fase crucial de colaboración con los países de Estados Unidos y Canadá. Si examinamos un poco esa situación, desde luego, podemos darnos cuenta de que hay voluntad y buen ánimo, especialmente por la cumbre de futbol que, en un hecho sin precedentes en la historia, se jugará con las tres naciones como sede. Eso ayudará mucho, sobre todo para potencializar la estructura económica en puntos estratégicos. Ayer, a propósito de ello, fue la primera aproximación que tuvimos al telón de fondo mundial. Se viene una competencia muy dura con las selecciones que nos tocará enfrentar. Confieso que, por lo que significa ser locales, nuestros representantes tienen, por lo menos, la misión de llegar al quinto partido tan anhelado, básicamente ahora que estaremos en el corazón de nuestra patria que se ha defendido a capa y espada. Siendo así, podemos proclamarnos como una nación afortunada, que tendrá la dicha de albergar una vitrina mundial, donde los ojos de todos los habitantes del planeta estarán puestos. La máxima garantía, además de la logística de seguridad, es la hospitalidad que tenemos y ese espíritu de hermandad que siempre nos ha caracterizado. Seremos, ni más ni menos, un anfitrión de primera porque hemos sabido capitalizar los buenos oficios diplomáticos. Mejoramos en ese sentido a comparación de los sexenios neoliberales.

Notas finales

Ya que hablamos de seguridad, que es un elemento inherente al proceso de transformación, le echamos un ojo a los datos nacionales que, desde la perspectiva social, brotan conforme a su eficiencia. Esos esfuerzos, que han sido posible dado que se coordinan con todos los órdenes de gobierno, resultan alentadores. Una de esas entidades, con el modelo nacional humanista, es precisamente Puebla. Su gobierno estatal, en conjunto con el de Claudia Sheinbaum, ha permitido tener indicadores positivos. Es evidente que se vigila día y noche, sobre todo en los puntos de mayos vulnerabilidad que se tienen identificados. El programa “Puebla Seguro”, por ejemplo, es una de esas estrategias que deben ser tomadas en cuenta a lo largo y ancho del país. Recurrir a ello, por supuesto, ha permitido que, en ese punto geográfico, 511 mil 312 acciones operativas se lleven a cabo. De eso se han desprendido 7 mil 362 personas detenidas, mil 412 vehículos asegurados, 5 mil 257 vehículos recuperados y 245 tomas clandestinas inhabilitadas, que ponen a la entidad entre los primeros lugares de combate al delito del huachicol. Eso, ya lo dijimos, son los efectos de una buena planeación de la cuarta transformación.