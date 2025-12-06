La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió por primera vez, en el marco del sorteo de grupos del Mundial de la FIFA 2026.

No ocurrió absolutamente nada de lo que “pronosticaron” los de la derecha. Ni insultos ni desprecio ni groserías. La reunión entre los tres mandatarios ocurrió sin contratiempos y todo avanza correctamente para la renovación del T-MEC en un futuro. Trump, ¡oh ironía!, incluso se dio el tiempo de hacer una declaración positiva sobre la presidenta en plena entrevista para la cadena TV Azteca.

Así que no hubo groserías, amenazas ni desaires ni arrestos ni ninguna de las locuras con la que soñaba la oposición pro-yanqui, traidora e intervencionista de México.

Aún mejor, en reunión con mexicanos migrantes en Washington, la presidenta señaló que se dedicará a defender a México y a los migrantes, reconociendo los aportes de las y los mexicanos que viven fuera de nuestro país.

Así que, una vez más, el México que elucubran (¿elubrican?) los paleros de la oposición demuestra ser virtualmente inexistente afuera de Twitter, la peor red social que existe en mi opinión. Ni hay grandes bloques de descontento contra el gobierno ni la protesta artificial de la Generación Z logró mermar la aprobación de la presidenta de manera visible, ni este rechazo existe más allá de los medios corporativos de derecha cómo TV Azteca.

Ahora, lo importante es aprovechar esta circunstancia favorable y sumar apoyo visible este 6 de diciembre. El actual ambiente comunicacional funciona en base a clips cortos en redes como TikTok e Instagram. Pocos se detendrán a escuchar un análisis de 10 minutos sobre el Tren Maya, pero muchos quedarán impresionados, en México y en el mundo, al ver un Zócalo y calles aledañas repletos en apoyo a la presidenta.

Otra pésima semana y otro pésimo día para la oposición...