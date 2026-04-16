Más allá de que la presidenta constitucional siga fortaleciendo la política que implementó Andrés Manuel López Obrador, la mandataria hizo ajustes en asuntos importantes, como el propio tema de la seguridad. Para ello, naturalmente, hizo una lista de prioridades que, hasta ahora, han dado resultados muy eficientes. De hecho, la llegada de Omar García Harfuch ha traído mucha estabilidad a la propia gobernabilidad. Para que eso sucediera, desde luego, hay que ponerse de acuerdo en la coordinación con los distintos órdenes de gobierno. Después de todo, esa labor es una responsabilidad compartida que nace del clamor social. El simple hecho de estar presentes en los puntos de mayor vulnerabilidad y atender el llamado habla de que se están fortaleciendo los mecanismos, básicamente los innovadores y tecnológicos, que han cerrado esa brecha que existía.

La experiencia de Claudia en la Ciudad de México, sin duda, ayudó mucho a disminuir los delitos de alto impacto a nivel nacional. Ese papel crucial, visto como un desarrollo integral para la reconstrucción del tejido social, es lo que ha ido inhibiendo el impacto y, a su vez, aminorando las actividades al margen de la ley. Siendo así, esa es la muestra más clara de que se están maniobrando recursos para tener un mejor desempeño. Dadas las circunstancias, hemos visto un aumento en las mesas de trabajo y ferias del bienestar. Con altos niveles de asistencia, en efecto, estos marcos, con ese ciclo constante, se han movido a lo largo y ancho del país. Antes de entrar en más detalles de eso, en definitiva, debemos resaltar que la dupla de Claudia y Harfuch ha alcanzado niveles al frenar el porcentaje de los homicidios dolosos. De hecho, se ha disminuido un 54 %; es decir, pasó de 91.7 a 50.8. Parte de todo ese resultado, como se ha percibido, es gracias a los buenos oficios de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Fue hace un par de días, desde la mañanera, que conocimos a detalle cada uno de los pormenores que nos llevan a concluir que el proceso de pacificación está rindiendo frutos. Eso, en principio, se debe a las mesas de trabajo y al seguimiento continuo que las autoridades estatales le han dado a cada uno de sus territorios. De hecho, lo mejor que puede ofrecer un gobierno, a través de todos sus niveles, es una atención integral. Por esa sencilla razón es que existe tanta identidad y afinidad con el proyecto de transformación. Ponemos en ejemplo la seguridad y el telón de fondo que ha tenido un papel preponderante. Me refiero a la puesta en marcha de las Mesas de Paz. Entre muchos aspectos de relevancia, que van inherentes para favorecer el clima, está articular las propuestas que nacen de la propia participación ciudadana. De ahí que se hayan formalizado 298 mesas de paz y más de 24 mil acuerdos. Con estos datos y registros, todos los acontecimientos no pasan desapercibidos, sobre todo cuando hay entidades que sobresalen de las demás por su perseverancia.

Entidades como Puebla, Morelos, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Zacatecas y Nayarit son donde más se han concretado las mesas de construcción de paz y, por ende, los enclaves donde más han bajado los índices de inseguridad. Todos ellos, inclusive, tienen una peculiaridad en especial: son gobernados por Morena y el proyecto de transformación. Son, sin ir más lejos, entornos seguros, básicamente porque cumplen al pie de la letra con las tareas que promueven esa atmósfera de confianza y armonización. Si miramos de cerca, obviamente, vemos que todo ese proceso integral ha permitido superar obstáculos. Se atiende de manera personalizada a la población, aunque han acercado el trámite de servicios burocráticos. Eso ha resuelto optimizar las distancias y aprovechar al máximo los tiempos.

No debe extrañarnos todos los cambios positivos que se han dado. Sin duda, uno de los grandes aciertos de Claudia, de un cúmulo que tiene a su favor, es abrir el compás a la participación ciudadana. Su trato humanista y el tacto para tratar los asuntos de la población hablan de la sensibilidad. Y ahora que se producen constantemente esas mesas de trabajo, hay muchos elementos que podemos destacar, como el propio desarrollo por medio de programas sociales, lo mismo que la apuesta al deporte y la ciencia. Todo eso habla de que hay una estructura institucional que opera a través de las secretarías de Estado. Somos conscientes de eso, básicamente de los avances en materia de seguridad ahora que se asumen con compromiso las mesas para la construcción de la paz.

Qué mejor que la divulgación se promocione desde las arengas de la propia mañanera en voz de Rosa Icela Rodríguez y la mismísima presidenta constitucional, Sheinbaum Pardo. Eso, en particular, habla del potencial de las mujeres en puestos de primer nivel. Justo ahora, que es tiempo de mujeres, como dijo la mandataria, sale a relucir el liderazgo de Claudia en medio de los enormes desafíos y retos que siempre enfrenta una nación democrática.