En lo que respecta a la aprobación de la presidenta, tomando factores en cuenta, hay que considerar no solo el apoyo que promedia a nivel nacional, sino por entidad federativa. La región del sur, mostrando siempre el pundonor por la izquierda, fue la que más respaldó en términos de proporción la candidatura de Sheinbaum en la carrera por la presidencia. Muchos meses antes de que se llevara a cabo la jornada electoral, con datos en la mano, supimos que la sociedad en aquella parte de México saldría en grandes cantidades a refrendar el cariño por el proyecto de transformación. Tomando forma —sumado al efecto de los candidatos por la gubernatura— Claudia aplastó a la oposición con márgenes que superaban el 80 %, mayormente en entidades como Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Cuando creíamos que habíamos visto todo, efectivamente, comenzaron a publicarse las boletas oficiales y, con ello, entendimos que se consumaría el tsunami. A la par de que Sheinbaum se proclamó ganadora, desembocaron resultados que hablaban por sí solos. Tanto los representantes para un distrito como los aspirantes a otras trincheras dominaron por completo.

En Tabasco y Chiapas, ya que hablamos del sur, Javier May y Eduardo Ramírez Aguilar rompieron récord de votación. Fue, además de un hecho histórico, un momento único que, con certidumbre, podemos decir que está más que legitimado. Hablando de quehaceres, teniendo bien identificadas las acciones que había que maniobrar, ambos gobernadores se dieron a la tarea de trabajar. Estando dispuestos a entregarse al máximo, pormenorizando las políticas públicas en acciones, hoy la realidad en el sur es distinta. Con el apoyo de Sheinbaum, uno y otros enclaves han abierto las puertas a mejores oportunidades. Las inversiones, siendo un pilar estratégico, han aumentado para mantener el propósito de darle movilidad a la economía. Entre los aspectos más visibles, con un paso preponderante, esas áreas de oportunidad abrieron el compás para que miles de familias logren tener empleos mejor remunerados.

Por eso la visita de Sheinbaum al sur, hace unos días, resultó todo un torrente y un cruce de emociones donde afloró el cariño, pero también la admiración por una mujer que, con compromiso, ha sabido conducir los hilos del país. En las horas previas a su llegada, en pleno vuelo comercial, la gente vitoreaba su nombre con una coordinación plena. Ya en el aeropuerto, pisando tierras chiapanecas, fue recibida por otra multitud que la cobijó en el tránsito de su caminata. Con ese antecedente, definitivamente no he tenido memoria de un recibimiento similar. Esos son aspectos que no podemos ignorar, sobre todo porque de ahí brota la base de apoyo que mes con mes vemos en las encuestas de prestigio. Lo demás, estando previsto en la agenda, fue también sustancial luego de saber que aquella región, con una inversión millonaria, tendrá más programas sociales, más infraestructura y más oportunidades con el trabajo conjunto de la federación y la administración local.

Alcanzando cifras récord de inversiones, programas, crecimiento económico y fortalecimiento de las estrategias de seguridad, Chiapas, de un tiempo para acá, cambió el rostro. Definitivamente, desde la llegada de esta administración estatal, se ha cerrado la brecha de la desigualdad. Recuerdo que, como plan inicial, la propuesta fue sanear las finanzas y terminar las obras inconclusas. Precisamente en ese tema, contando con todo el apoyo de Sheinbaum, la presidenta se ha mantenido firme en la promesa de darle un giro al sur del territorio nacional. Pudiéramos destacar algunas acciones en específico, pero tardaríamos mucho tiempo en pormenorizarlas. Puntualizando, por la relevancia, comenzaría diciendo que la educación y la salud, que antes eran una limitante en Chiapas, hoy caminan por la dirección correcta con más atención y mejores espacios de infraestructura.

Lo mejor de todo ello, hablando de las gestiones estatales y federales, es que faltan cuatro años de trabajo en los que, seguramente, veremos más desarrollo y progreso para una región que, décadas atrás, vivió el abandono de los gobiernos neoliberales que no cumplieron con la responsabilidad que les delegó el pueblo en aquel entonces; sin embargo, el triunfo de la izquierda hizo que Chiapas no solo recuperara el brillo de su naturaleza y recursos naturales, sino que pusiera muy en alto sus usos y costumbres, que siguen y seguirán teniendo mucho arraigo.