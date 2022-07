Un país como el nuestro debe evolucionar y lo está haciendo, ejemplo de ello es que miembros de diversas fuerzas políticas puedan convivir en un mismo espacio, sentarse a la mesa, escuchar, cuestionar, debatir, buscar coincidencias, llegar acuerdos, trazar objetivos, planear estrategias, y, sin dejar sus ideologías, encontrar los cómo para alcanzar la unidad.

Mucho se señala a la oposición por su inacción, su indolencia, pasividad, por no alzar la cabeza y no ser capaces de catapultarse como un verdadero bloque para plantar cara al gobierno en el poder.

Y hay que decir que las críticas son merecidas, es una realidad; la oposición en este sexenio ha permanecido inerte, desdibujada, desorganizada, carente de personajes que se atrevan a levantar la mano y a convertirse en ese líder que se muestre decidido a ser el que levante la espada y llame a la carga a sus guerreros.

No existe esa figura. Vemos de repente tibios intentos aparecer por parte de ciertos personajes. Algunos suben videos en sus redes sociales, otros fijan posturas en Twitter o comparten publicaciones, unos más intentan alzar la voz en las Cámaras, pero la mayoría son esfuerzos que se hacen desde una oficina a través de un móvil y con una taza de café por un lado. Si alguien está haciendo algo más, simplemente no se ve.

Y no es posible dejar pasar más tiempo para poner en marcha una gran alianza que permita desde ahora sumar capitales políticos y empezar a medir sus alcances y generar con base en la unidad las condiciones para dar esa gran pelea en el 2024, porque el rival a vencer se llama Morena y su camino ya está pavimentado desde Palacio Nacional con toda la fuerza del Estado para lograr la sucesión.

El destape de Santiago Creel

Por ese motivo, resultó, de alguna manera grato, ver al exsecretario de Gobernación y actual diputado federal, Santiago Creel Miranda, reportarse listo para ser el candidato presidencial de la “Alianza Va por México”, durante un evento que tuve el gusto de organizar en mi calidad de presidente de la Agrupación Política Nacional «Confío en México», y que se llevó a cabo el pasado miércoles en el Centro de Convenciones Expo Guadalajara, que contó con la presencia de más de 800 personas de diversos partidos políticos y otras sin militancia que abarrotaron el lugar.

Tengo que decir que, en Confío en México no hacemos el engaño de muchas agrupaciones que dicen ‘somos simplemente ciudadanos buscando algo’. No. En esta APN somos políticos, nos gusta hacer política, queremos dignificar la política, promoverla desde la sociedad civil y los partidos de manera conjunta porque queremos un México mejor; un México sin tanta violencia, son desaparecidos, sin homicidios dolosos, sin extorsiones, sin cobros de piso, sin retenes impuestos por delincuentes. Queremos un gobierno que genere inversión, y confianza para invertir, y para ello necesitamos movilizar a la sociedad para que se politice, se informe y sepa exigir para poder decidir.

Lo que dijo Santiago Creel sobre una candidatura presidencial por la alianza

Santiago Creel impartió la conferencia magistral “Situación Política del país rumbo al 2024″ y al ser cuestionado por alguno de los asistentes respecto a quién le gustaría que fuese el candidato de la Alianza, no dudó en responder:

“¿Quién es el candidato?, pues eso díganlo ustedes, yo estoy listo, decidido, convencido y además estoy auténticamente restado, todas mis fichas están puestas en la mesa, pero escúchenme muy bien lo que les voy a decir, si a mí no me alcanza el capital político que tengo y que voy a hacer todo lo que está en mi poder, en mi inteligencia, en mi experiencia de lograr en los próximos meses, si a mí no me alcanza, va a estar a disposición para la mujer o el hombre que lo alcance”. Santiago Creel

Ya antes, durante la conferencia, había señalado los motivos por los que nuestro país no puede continuar bajo la égida del actual régimen.

“México vive el momento más difícil de la política que a mí y a mi generación nos ha tocado vivir; el más complejo, el de mayor compromiso, el de mayor definición; auténticamente nos encontramos en un cruce de caminos, en donde se requiere que cada uno de nosotros sepamos con mucha claridad dónde estamos parados. No es menor la manera como el presidente López Obrador ha alterado la forma de gobernar en el país; ha afectado severamente el bienestar de todas y todos; ha destruido programas e instituciones que eran bienestar de muchas y muchos mexicanos; ha sembrado odio y ha dividido a los mexicanos; quizá uno de sus más grandes errores”. Santiago Creel.

Y añadió, “AMLO piensa que México es de un solo hombre, pero es necesario decirle que México es de todos. No merecemos a alguien que desde la tribuna oficial todas las mañanas siembre odio, división, encono, resentimiento social. Es gravísimo. Tampoco merecemos regresar a épocas pasadas y con los rasgos autoritarios de López Obrador”, dijo.

Creel Miranda, se refirió también a las elecciones que se han enfrentado bajo el régimen lopezobradorista y aseguró que “no son de cancha pareja”.

Pero aún con todo lo que representa ir contra la fuerza del Estado, no dudó en afirmar que sí es posible ganar a Morena en 2024, pero se requiere unidad y el apoyo de Jalisco, siendo que representa el tercer padrón electoral más importante del país.

Si bien dijo respetar la postura de Movimiento Ciudadano en cuanto a sumarse o no a la “Alianza Va por México”, comentó ser buen amigo del gobernador por Jalisco Enrique Alfaro y del senador Dante Delgado, entre otros emecistas, y reconoció que para la alianza lo ideal sería unir también a MC para ser más fuertes.

Agregó que además de ganar las elecciones, la oposición debe enfocar sus esfuerzos en defender al INE y de ser necesario acudir a los tribunales para evitar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acabe con el principal organismo democrático del país.

“Es hora de hacer un alto en el camino y construir un polo opositor para devolver la vida institucional a México, establecer el estado de derecho, darle prioridad al combate a la violencia, recuperar nuestra economía”, dijo.

El legislador criticó la situación de violencia e inseguridad que vive México en razón del fracaso de las políticas implementadas por el gobierno federal, al tiempo que lamentó que más mexicanos tengan que estar poniendo en riesgo su vida cuando salen expulsados del país porque no encuentran trabajo o porque carecen de condiciones adecuadas para vivir.

Santiago Creel: “los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos”

Por último, Santiago Creel parafraseó a los jesuitas y sostuvo que “los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos”, por lo que urge recuperar un tercio del territorio del país que ha quedado en manos del crimen organizado.

Así pues, reitero, es motivo de satisfacción que un personaje de la reconocida trayectoria y capacidad política como lo es Santiago Creel Miranda, levante la mano y esté dispuesto a ser quien dé la pelea a los candidatos de Morena por la presidencia, pero más de reconocer aún, es el hecho de que se pronuncie dispuesto a poner sobre la mesa su capital político para que lo tome quien tenga más posibilidades de ganar que él.

Finalmente, cabe hacer mención que el acto organizado por «Confío en México», contó con la presencia de la senadora panista Kenia López Rabadán, el ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, presidentes de partidos estatales del PAN, así como diputados y ex diputados federales y locales de varios partidos políticos, lo mismo que presidentes y ex presidentes municipales, regidores, funcionarios y ex funcionarios. Estuvieron presentes los Delegados regional y estatal del PRI, y había también personas del extinto PES, de los desaparecidos partidos Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, incluso algunos militantes del Partido Verde, lo mismo que de partidos de izquierda como Morena y PT que atendieron con respeto el mensaje del conferencista. Asimismo, es de destacar la presencia de integrantes del sector productivo, liderazgos gremiales, sindicales, de profesionistas y territoriales, y líderes de opinión que no militan en partidos políticos pero que forman parte de Confio en México, donde como ya se menciona, es patente la pluralidad entre quienes integran esta Agrupación.

Es preciso aclarar que entre los asistentes campea el deseo de buscar el mejor perfil para quien será la candidata o candidato por la Alianza, sin menoscabo de que muchos ven con agrado la candidatura de Creel, y otros más han expresado su simpatía por Enrique de La Madrid, o el mismo Claudio X. González, quienes se ubican entre los llamados presidenciables y que también ya han presentado sus ponencias frente a quienes conformamos la APN Confío en México, y que de manera respetuosa escuchamos con atención lo que los conferencistas tienen qué decir para formarnos una opinión con mayores elementos de quienes pueden ser los candidatos por la Alianza, por lo que en ese contexto, estaremos en la medida de lo posible, invitando a más personajes en subsecuentes fechas.

