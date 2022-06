El senador Santiago Creel, pidió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que “dé un golpe de timón” a su estrategia de seguridad, pues es obvio que ha fracasado.

De acuerdo con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, los “abrazos, no balazos” es una estrategia fallida que ha generado miles de muertos en el país.

Por ello, hizo un llamado al presidente a c onsiderar propuestas de cambio de estrategia y cuestionó si acaso AMLO no considera extremo el asesinato de los sacerdotes jesuitas en su templo.

Asimismo, exigió al mandatario ya no perder más tiempo y más vidas por no reconocer que su estrategia es un fracaso.

“Usted dice ser fiel seguidor del presidente Juárez…Le sugiero que atienda a sus palabras: No deshonra a un hombre equivocarse, lo que deshonra es la perseverancia en el error. Piénselo presidente.. No pierda más tiempo y no permita que se pierdan más vidas

Santiago Creel