“Para escribir el guión de una buena película hacen falta dos años, para rodarla dos meses, para efectuar el montaje dos semanas, para dar los últimos retoques dos días, para verla dos horas, y para olvidarla dos minutos.” JOSEPH LEO MANKIEWICZ

“Vienes o voy Piénsalo bien.” JUAN GABRIEL

Estamos por presenciar uno de los mayores montajes de los que se tenga memoria. Para que Dos Bocas “refine” se está armando una farsa de altos vuelos y mayores costos. Algunos: la seguridad de quienes ahí trabajan y el impacto en el medio ambiente.

En redes, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, compartió el siguiente mensaje: “De acuerdo con lo programado ayer, 29 de junio, iniciamos el suministro de petróleo crudo a la refinería Olmeca, en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. Nos preparamos para el inicio de la producción de gasolinas para alcanzar la soberanía energética”.

Primera mentira: “de acuerdo con lo programado”, se consideró que el primer barril de gasolina refinada se obtendría de Dos Bocas… en diciembre de 2022.

Pero ya se sabía, para esa fecha ello no iba a ocurrir; en promedio, las refinerías nuevas tardan al menos 18 meses en la fase de pruebas y calibraciones antes de iniciar producción. Esto es por los niveles muy estrictos de seguridad que se deben tener ante los riesgos inherentes a esta industria.

La segunda gran mentira: lo que se presupuestó. La realidad es que van más de 17 mil millones de dólares gastados en esta obra. No digo invertidos, porque aún no sabemos si funcionará; tampoco conocemos su rentabilidad. Eso sí, se dijo adiós a la inversión privada y se “ganó” no tener certeza sobre el costo total que significaría para el erario…

Tercera. Antes de comenzar a refinar —por lo pronto intentarlo— se debe de tener el esquema completo. En otras palabras, contar con un primer proceso no permite obtener el producto final deseado. Se requiere la totalidad de las plantas en operación. O la refinería funciona en su totalidad o no funciona.

Seguimos. No hay claridad sobre si Dos Bocas ya cuenta con los oleoductos que le permitan ingresar crudo y evacuar combustibles.

Durante las últimas dos jornadas se han observado pipas que ingresan a la refinería. Considerando los puntos anteriores, cabe la sospecha de que en realidad transportan el producto ya refinado y que todo lo que el gobierno federal prepara es una gran simulación. Mas, mismo suponiendo se trate de petróleo crudo lo que ha ingresado, conocemos que Dos Bocas no está conectada al Sistema Nacional de Refinación. Si carece de interconexión con el sistema —los ductos de salida— ¿cómo y hacia dónde se transportará el producto refinado?

Las auditorías internas realizadas por Pemex indican claramente que Dos Bocas no se sujetó a metodología de planeación y control alguna. La noticia: conectar Dos Bocas al SNR ni siquiera se había considerado presupuestalmente.

Hay expertos que han detectado anomalías a partir de los videos mostrados por la Secretaría de Energía. Por ejemplo, no contar con calderas adecuadas. ¿El problema? No se tiene vapor de media presión ni la velocidad suficiente para elevar la temperatura que requiere un proceso de refinación. Tampoco se han terminado las plantas de cogeneración, ni dos de las subestaciones eléctricas principales, ni las obras necesarias para las plantas tipo combinado, coquizadora y catalítica. En pocas palabras, aun pensando que sea petróleo el que están ingresando a Dos Bocas vía pipas —y no gasolina— tardarán en poderlo refinar.

Por cuanto a no tener lista la coquizadora, hay que decir que ello únicamente permite procesar ciertos productos en la torre de destilación. ¿Qué harán con el coque que NO se procese? Al no tener vapor para limpiar el tanque relleno de coque, terminará por arruinar este.

Así las cosas, cuando la autoridad diga que se puede refinar, la traducción sería: dado el estado de la refinadora, si acaso se puede destilar; esto es, producir diésel.

¿Y cómo lo sacarían de las instalaciones? ¿Mediante pipas? Deben ser diferentes a las que están siendo utilizadas para meter el “petróleo crudo”. O por barco hacia Minatitlán, con los riesgos inherentes que eso conllevarían para al medio ambiente…

Dos Bocas no refinará este primero de julio; ni siquiera en el 2024. Pero no puede descartarse que hoy ‘lady montajes’ nos diga lo contrario.