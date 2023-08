Lo que el gobernador sinaloense hizo este miércoles con el gabinete es más que un ajuste, una sacudida. Un mensaje mucho más al exterior que al interior. Tan al exterior, que creo que deberán acusar de recibido en Madrid. Analicemos los movimientos .

Primero que nada, el ‘rochismo’ sigue germinando y abriéndose camino. Este segundo semestre del año será de mayor posicionamiento. El “librito” así lo marca y al parecer el gobernador no olvida ninguna de sus reglas. Los ‘rochistas’ cada vez ocupan más y más espacios, en consecuencia, se muestran y se consolida el equipo más de fiar y de lealtad ciega del Dr. Rubén Rocha Moya de cara al 2024 y al cierre de su primer trienio.

Tomó protesta a Joaquín Landeros como nuevo secretario de Obras Públicas. Un joven arquitecto, del equipo cercano del mandatario, involucrado con su proyecto y de lealtad a toda prueba. Pensar que a José Luis Zavala se le castiga, es irse en banda. El ahora subsecretario de Promoción y Competitividad Económica, goza de confianza plena del gobernador. Sale de una rocosa secretaría en la que la lista de pendientes es amplia y asume una responsabilidad con mayores libertades, más alejado de la agenda del jefe de palacio y con la cancha para moverse a voluntad. Aunado a ello releva a un operador cercano de Javier Gaxiola Coppel, y entonces Don José Luis pasa a ser los ojos del ejecutivo en la secretaría. Zavala es pieza del “rochismo”.

Lo más interesante pasó en la Secretaría de Administración y Finanzas. Nahum Corrales y Bernardo Gálvez fueron del equipo cercano del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel. Los acuerdos y un ciclo cumplido. Jugada de tres bandas. No habrá dobles juegos ni fuga de información, el control de las finanzas es total. Marco Antonio Sánchez asume una subsecretaría de más relevancia y Miguel Ángel López, pasa de la Secretaría Técnica a la Tesorería. Ya habíamos dicho aquí que Enrique Díaz Vega es de los “rochistas” más sobresalientes. Estos movimientos completan y compactan el equipo.

Me parece que septiembre puede traer más cambios. La elección del coordinador o coordinadora para la defensa de la 4T en México por supuesto que implicará movimientos.

Como dije, la misiva no es casual en tiempo ni en forma, en España deberían acusar de recibido. En mi opinión, cualquier intención política debería valorarse con cautela.

. - Beatriz mejor que Xóchitl

El 5 de septiembre del 2022 dije que Beatriz Paredes era la mejor opción para la alianza. El tiempo nos ha dado un poco la razón. Se pusieron muchos nombres en la mesa, ella prevaleció. Ya está en la final. Porque cuando Beatriz Paredes habla y alza la mano, el priismo de todo México calla y también escucha. Algo tenía que decir la senadora. Ha sido la más consistente en su crecimiento en las encuestas.

Dos panistas y ella en la final. La tlaxcalteca podría llevarse el gato al agua, cómo dicen, si en el PRI se fajan y le apoyan como deberían. El deleznable Alito podría congraciarse un poco con la poca militancia que le queda, si envía un sólido mensaje a la base, apoyando con todo a Doña Beatriz. He dicho que los priistas no deberían distraerse con el espejismo de Xóchitl Gálvez , la respuesta para el tricolor no está en frente, es simple, solo deben voltear a casa.

