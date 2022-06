La tendencia al posible voto que nos da el tracking diario de MetricsMX en SDP Noticias de cierta manera nos puede dar una idea de cómo piensa la gente sobre los posibles candidatos de los partidos políticos representados en la toma de datos. Las personas que aparecen en estos gráficos son los mas populares de una colección de posibles candidatos en cada apartado. Es decir, si hay más pero no son el Top 3 de cada agrupación.

Morena

Los más populares son y creo que serán Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. El siguiente en preferencias es Adán Augusto López. En este caso habría que tomar en cuenta que la decisión final de quién va a ser el candidato que represente a Morena se basa en una encuesta parecida a la que se plantea por MetricsMX. Es decir, no se debe tener una afiliación partidista con Morena para elegir el candidato. En este caso, sea quien sea el candidato elegido, ya sea por AMLO o por el pueblo bueno, podría ser el próximo presidente o presidenta de México.

Alianza

La opinión sobre los candidatos de la Alianza PRI-PAN-PRD esta más pulverizada. En este caso se podría decir que no hay un candidato favorito favorito de la gente. Tampoco hay una figura que arrastre masas como lo hacían antes los del PRI. El PAN ha ganado dos veces, así que no tienen tanta experiencia en esta cuestión. Y el PRD respira sólo porque está en la alianza, de otra forma pudiera haber perdido el registro en varias localidades.

La Alianza la tiene difícil pues no tienen un candidato como lo fue Enrique Peña Nieto, popular y arrastra masas. Y si lo tienen, no lo han querido mostrar. Pienso que es difícil que el PRIista de cepa vote por alguien que es del PAN, y que el PANista de cepa tendría complicado votar por alguien del PRI. No estoy seguro que la Alianza realmente sume. Imagino que muchos PRIistas preferirían votar por Ebrard o por Sheinbaum antes de votar por Ricardo Anaya o por Enrique de la Madrid. Al menos eso parece que ha pasado en las ultimas elecciones estatales.

Movimiento Ciudadano

En el partido Naranja al parecer el único que pudiera dar pelea es Luis Donaldo Colosio. Lo que falta saber es si él quiere lanzarse a la grande o esperar. Enrique Alfaro tiene más o menos la misma popularidad que tiene Samuel García, tomando en cuenta que el de Nuevo León no debe de ser tan popular por lo que esta pasando con el agua.

No sé si MC tenga algún as bajo la manga, al parecer no y si lo tiene está muy escondido.

La Alianza pudiera tentar a Colosio Riojas, al final su nombre es bastante significativo para el PRIismo y creo que a los del PAN y PRD no les disgustaría. Lo que falta es que Luis Donaldo quiera ser candidato y elija con quién.

Los Aliados de Morena

Este grupo es el más interesante de todos pues son populares, pero al parecer no son de las corcholatas del presidente AMLO. Manuel Velasco pudiera ser un buen candidato para la Alianza. Igual Ricardo Monreal pudiera retomar su pasado PRDista y volver con los amarillos.

Lo de Gerardo Fernández Noroña es complicado, al ser más del corte de un candidato de Morena. Él tendría que competir contra las corcholatas anunciadas y dejar el PT. Puede que Noroña les saque un susto a los de Morena, pero veo complicado que el aparato político operativo del PT pueda competir contra la maquinaría de Morena.

Puede ser que le pelee al segundo lugar de la votación, pero ganarle al primero esta complicado, no imposible, pero no es sencillo.

Panorama

En mi opinión, los involucrados en el grupo de Morena difícilmente cambiarán. Ellos son los que serán los elegidos para representar al partido 4Teista.

Los de MC, complicado, pues aunque son un partido que parece competirle y hacerle oposición al partido en el poder, en las ultimas elecciones estatales no ganaron nada y no estuvieron cerca de ganar algo.

Los aliados de Morena tendrán días complicados decidiendo si se unen al plan de la 4T, o se lanzan solos a la pelea. ¿Serán el famoso voto útil? No lo sé. Falta que decidan salir solos a la contienda.

En la parte de la Alianza, creo que los que vemos en la lista irán cambiando en los próximos meses. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, es un buen candidato. También está Mauricio Kuri de Querétaro. Ambos pudieran sonar o no. Eso depende de ellos y de sus partidos y de las posibilidades que vean los de la Alianza de pelear contra Morena.

¿Usted quién cree que vaya a aparecer o desaparecer del tracking diario de MetricsMX en SDP Noticias? Falta mucho pero no falta tanto.