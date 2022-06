Después de las elecciones de este fin de semana he visto una cantidad de comentarios sorprendentes y hasta ingenuos de la oposición a la 4T. Con la arrogancia que es la que ha hecho que no ganen en las elecciones estatales, puede ser la misma arrogancia con la que pierdan las elecciones del 2024 no importando qué candidato ponga Morena.

Me parece falto de humildad decir #HayTiro2024. Creo que los presidentes de los partidos, los senadores que se montaron en el hashtag y todo el mundo que se la pueda creer vive en un universo paralelo. Que Morena haya perdido 2 gubernaturas no significa absolutamente nada. Perdió Aguascalientes y Durango cuyos votantes solo representan un porcentaje muy pero muy pequeño del padrón electoral federal. En Aguascalientes ganó el PAN y en Durango gano la alianza de PRI-PAN-PRD.

De lo relevante, el PRI perdió Hidalgo, un estado que había gobernado por mas de 100 años. Hidalgo nunca había tenido un gobierno que no fuera Priista. En Tamaulipas, perdió el PAN que le había roto la racha de gobierno al PRI y que hizo un papel donde la misma ciudadanía decidió cambiar de formula.

Los candidatos de Movimiento Ciudadano brillaron por su ausencia. Si tomamos estas elecciones como un “hay tiro”, ¿cómo les va a ir en el 2024?

Los operadores políticos debieron de entender lo qué pasó en las elecciones. Sería estar ciegos si no lo notan. Mucha gente que tradicionalmente votaba por el PRI no voto por la alianza pues al ver el nombre del PAN en conjunto con el PRI no sintieron confianza. Morena se aprovechó y se aprovechará de esta alianza fallida pues el votante tiene sentimientos encontrados al votar por un conglomerado de partidos cuya única cosa en común es que no son Morena.

Movimiento Ciudadano no hace diferencia, no apareció en estas elecciones y eso debería de preocupar a la cúpula naranja. No conozco del papel que esta haciendo el gobernador de Jalisco ahora, pero lo que esta pasando en Nuevo León puede hacer que los del MC no sean tan confiables como ellos pensaban para el 2024. Sabe que es lo peor, que la crisis del agua que trae como loco al gobernador de NL no es culpa de él sino de Tláloc, el calentamiento global o algo que ha tenido a Nuevo León con sequía desde hace un par de años.

México tiene 32 estados y solo 10 no están gobernados por Morena. ¿Usted imagino este escenario en sus sueños más guajiros?

Los presidentes de los partidos políticos que contenderán en el 2024 deben de ponerse a pensar como hacerle si quieren tener un papel aceptable en las elecciones. Sin querer ser oráculo, cada vez veo más difícil que haya un candidato que le pueda ganar a Morena y creo que los que podrían darle batalla pensaran mucho antes de arroparse en una bandera con Juan Escutia, que lucho por la patria pero que no sobrevivió en el intento.

El trabajo de más de 20 años de AMLO esta teniendo frutos ahora que encontró la formula mágica. Lo que tendrían que hacer los otros partidos es evaluar alianzas, trabajar intensamente y tratar de volver a hacer funcionar la maquinaría que dejaron sin darle mantenimiento. El “hay tiro” solo es un grito arrogante que si no se trabaja no llevara a la oposición a nada.

Esto es como una pelea de box donde se pensaba que el campeón iba a noquear y gano por decisión al final. La plática sería otra si la oposición hubiera ganado Tamaulipas aunque hubiera perdido en los otros cinco. Perder Aguascalientes e Hidalgo no es algo tan significativo. Al menos no lo es en el mapa federal.