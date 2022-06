El Congreso de Nuevo León declaró el 23 de septiembre del 2020 a Gerardo Fernández Noroña como “persona no grata” para el estado. Esto se dio cuando secundó un comentario en redes sociales que señaló como “un puñado de jóvenes valientes” a los guerrilleros que participaron en el intento de secuestro que culminó en la muerte del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, en septiembre de 1973.

Sí, se equivocó Fernández Noroña, pues llamar valientes a asesinos no es la mejor idea. Sobre todo, si fueron los asesinos de uno de los empresarios mas importantes de la ciudad.

Ya pasaron casi dos años de este desafortunado hecho y uno de los pocos diputados federales que han saltado a hacer frente por Nuevo León y su falta de agua, ha sido el mismísimo Fernández Noroña.

Fernández Noroña publicó este tuit:

Es un acto miserable burlarse de la falta de agua que vive el pueblo de Nuevo León. Me parece que es hora de que el gobierno federal intervenga, no debe tolerarse más el sufrimiento del pueblo neoleonés. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 21, 2022

Ya me dijeron que si esto es un acto busca votos. No creo que sea más que lo que han hecho varios funcionarios públicos mandando tinacos, pipas, cubetas con su rostro, mostrando que “ellos sí apoyan” a la sociedad regiomontana.

Noroña quiere hacer algo por los regios ante la crisis del agua

Esperemos que este tuit no se pierda entre tantas cosas que dicen los políticos y en verdad el diputado Fernández Noroña haga algo por los regios, cosa que no han hecho los representantes del estado. Si se pone que llegue el agua a Nuevo León como bandera, seguramente Fernández Noroña podría ser preferido por muchos regios que al final son una buena cantidad de votos para lo que pretende el diputado federal por el PT.

Me parece increíble que otros estados y ciudades no estén viviendo lo que esta viviendo Nuevo León en estos momentos. En otras ciudades y en otros estados también tienen servicios de agua limitados, y la han sabido hacer y manejar bien por años. ¿Por qué no se empezó a racionar el agua desde antes? ¿Para no caer en la impopularidad? Al final esa decisión no fue la correcta.

Esperemos que la ayuda a las comunidades sin recursos llegue pronto. Que la intervención de poderes mayores al estatal sea pronta también y que los estados vecinos tengan un poco de conciencia cívica y ayuden al vecino herido.

¿Quiénes serán mas “no gratos” para los regios, los que se están “agandallando” el agua o alguien que hizo un comentario fuera de lugar?

De pensarse, ¿no cree?