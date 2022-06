En su video semanal, Ricardo Anaya agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por difundir el video donde habla sobre los problemas en la estrategia energética y le pidió cambiar de opinión e iniciar con la transición a energías limpias.

Asimismo, Ricardo Anaya pidió a AMLO concentrar los esfuerzos en la extracción del petróleo y no en la refinación , para poder iniciar la transición a las energías limpias como principal fuente de energía.

Ricardo Anaya llamó mentiroso a AMLO por prometer bajar el precio de la gasolina a 10 pesos cuando Morena estuviera en el poder.

Ricardo Anaya critica a AMLO por no asistir a la Cumbre de las Américas 2022

Sin embargo, ya en el poder, el mandatario declaró que no prometió bajar los precios, aseveró Anaya.

Asimismo, reiteró que considera que la mejor opción para México es extraer el petróleo y no refinar, porque ahora el crudo “vale mucho”.

Ricardo Anaya aseguró que el video que AMLO difundió muestra que el mandatario no tiene argumentos para “rebatir esta verdad”.

“Yo quisiera que el presidente nos respondiera con un simple sí o no a esto: ¿Es cierto que él prometió que cuando Morena gobernara la gasolina iba a costar 10 pesos el litro?”

Anaya reclamó que el presidente no puede decir que “gracia a lo que él ha hecho” no cuesta más, porque hay países en América Latina como

donde el precio de los combustibles es mucho menor.

Ricardo Anaya aseguró que AMLO mintió al prometer que el precio de la gasolina sería de 10 pesos con Morena y luego lo negó, pese a que hay videos que lo corroboran.

Reiteró que López Obrador prometió algo que no ha podido cumplir, por lo que consideró que mintió por sólo una de dos razones:

“El caso es que el prometió que costaría 10 pesos y si no lo ha cumplido es por una de dos: o prometió algo de lo que no sabía, o pero, él sabía que no era posible pero mintió para obtener más votos”

Ricardo Anaya