El próximo jueves la revista Time anunciará la Persona del Año 2024. Lo ha hecho así desde 1927. Hay diez finalistas:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Kamala Harris excandidata presidencial en Estados Unidos.

La Princesa de Gales.

El empresario Elon Musk.

La economista rusa Yulia Navalnaya, apodada la Primera Dama de la oposición rusa.

El primer ministro israelí Netanyahu, uno de los hombres de la guerra durante 2024.

El presidente de la reserva federal de Estados Unidos.

El creador del mejor pódcast de Spotify este año, lo que ha logrado durante cinco años consecutivos porque tiene un promedio de 11 millones de oyentes por episodio.

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

El propietario de Facebook, Instagram y otras plataformas, Mark Zuckerberg.

En la anterior lista hay cuatro mujeres:

Una mexicana.

Una rusa.

Una británica.

Una estadounidense

El resto son hombres:

Un ciudadano israelí.

Un sudafricano por nacimiento nacionalizado estadounidense.

Y cuatro nacidos en Estados Unidos.

Contundentes dos de las razones esgrimidas por Time para incluir a la presidenta Sheinbaum entre las 10 personas finalistas para obtener el título de Persona del Año 2024.

√ La primera de tales razones es que Claudia hizo historia por ser la primera mujer presidenta de México.

√ La segunda razón tiene que ver con Donald Trump. Después de que Trump anunciara aranceles del 25 % a los productos mexicanos, cito a la revista Time, Sheinbaum se apresuró a emitir una respuesta firme. Subrayo: firme.

Time, revista fundamental en la historia del último siglo en Estados Unidos, refuta a los y las especialistas en diplomacia que hay en Mexico y que tanto cuestionan a Claudia por no haber hecho lo mismo que el canadiense Trudeau, quien se puso de tapete por miedo a Trump.

La dignidad de Claudia tiene reconocimiento global. No olvidemos que estuvo en la lista del Financial Times de las 25 personas más influyentes del mundo.

Time ha dado el título de persona del año a Gandhi, Churchill, Kennedy, Martin Luther King, Bill Clinton, Juan Pablo II, Obama, el papa Francisco, Angela Merkel, el ucraniano Zelenski.

Gane o no la distinción de Persona del Año 2024, es un logro extraordinario de Claudia estar entre las personas finalistas, pero sobre todo serlo por las razones correctas.

Eso explica en gran medida la altísima y creciente aprobación de la presidenta Sheinbaum, ayer de 74.9%.