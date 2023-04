Mientras seguimos leyendo y escuchando por todos lados, largas y extensas quejas de que Andrés Manuel anda “regalando” el avión presidencial que no usó por caprichoso y berrinchudo, mi mente viaja a muchos años atrás, para saber ¿quiénes aprobaron la compra del TP01?

Porque ya deben saber que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa no podía autorizarse él mismo esta compra de gran calado. Necesitó del Poder Legislativo, para ser más precisos, de la LXI Legislatura, quienes comenzaron sus funciones el 1° de septiembre del 2009 y terminaron su encargo el 31 de agosto del 2012.

En aquellos ayeres, ¿cómo estaba conformada la Cámara de Diputados? Los 500 representantes del pueblo estaban divididos de la siguiente manera:

PAN 142 Diputados

PRI 242 Diputados

PRD 63 Diputados

PT 14 Diputados

Verde Ecologista 22 Diputados

Movimiento Ciudadano 6 Diputados

Nueva Alianza 8 Diputados

Independientes 3 Diputados

Como podemos observar, había una mayoría del PRI y el PAN, y en aquellos ayeres el PRD era oposición, Morena todavía no existía como partido político. Estamos hablando que la compra del avión se aprobó en el último año del gobierno de Calderón, dentro del presupuesto para el 2012, en la sesión llevada a cabo el 15 de noviembre de 2011.

El Diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, de la fracción parlamentaria del PAN fue quien subió el tema a tribuna. Gracias a la versión estenográfica podemos saber con exactitud, que dijo: “Con su venia, señor presidente, compañeros diputados. La última ocasión en que se adquirió un avión para el presidente de la República fue precisamente a finales del sexenio del presidente Miguel de la Madrid, cuando el avión presidencial estuvo a punto de sufrir un accidente en un vuelo de la península de Yucatán hacia Cozumel. Fue entonces cuando se decidió que ya era tiempo de renovar el avión presidencial.

Se compró entonces el actual avión presidencial y buena parte de la flota de helicópteros que hoy están volando en la flota aérea del Poder Ejecutivo. La propuesta que yo hago es que para seguridad de los más altos mandos del país, se haga un añadido al artículo tercero del dictamen pidiéndole a la Secretaría de Hacienda que haga las reconducciones presupuestarias necesarias y establezca los mecanismos adecuados para que se renueve la flota aérea del Poder Ejecutivo.

Eso es la propuesta que estoy haciendo y les pido su apoyo para que salgamos ya de una flota aérea que –si las cuentas no me fallan– tiene 24 años de antigüedad. Eso es cuanto, señor presidente.”

Sólo dos diputados manifestaron estar en contra de esta adquisición; cuando ya se iba a someter a votación, el entonces Diputado Gerardo Fernández Noroña interrumpió, junto con Mario Di Constanzo, como oradores en contra. El entonces Presidente de la Cámara, el priista Emilio Chuayfett, se acogió a la aplicación estricta del Reglamento Interior y de Debates de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y dio la palabra únicamente a Mario Di Constanzo, quien desde su curul manifestó lo siguiente:

“Gracias presidente. Compañeras, esta propuesta que en estos momentos puede ser muy delicada no va acompañada de una rendición de cuentas ni una transparencia. Se habla de renovar la flota aérea. Sin embargo no se plantea la rendición de cuentas sobre el destino de estas flotas y estas partidas.

Hace pocos días todos pudimos leer que el gobierno federal tiene una partida secreta, que ejerce la partida 33701, la cual ha erogado en estos cinco años, aproximadamente, mil millones de dólares.

Cuando yo leí esta nota lo consulté con el Auditor Superior de la Federación, y efectivamente, me confirmó que la partida existe; me confirmó que no se da mayor explicación de lo que se hace, que se pueden comprar casas, aviones, lo que sea, y no le dan cuentas al Congreso .

Entonces, ¿cómo estamos seguros de que no han utilizado ya esta partida para otro tipo de cosas? ¿Cómo así nada más porque sí pedimos que se etiqueten recursos cuando en otras partidas relativas a la adquisición de aviones, de casas, de muchas cosas, bueno, hasta de operaciones encubiertas? No podemos saber ni siquiera el resultado que han tenido la aplicación de esas partidas.

Hace un rato estuvimos discutiendo de falta de recursos para el campo, para la población indígena. No quisieron bajarle las pensiones a los expresidentes, y sí hablan de renovar flotas aéreas.

Me parece que no es el camino. Me parece que no estamos haciendo bien las cosas. Por eso yo creo que no debemos de aprobar esta reserva, compañeros.”

No hubo orador a favor de la compra, y así, como no queriendo la cosa, es que se autorizó la renovación de la flota de Presidencia. No dieron cifras, presupuestos, ni qué tipo de avión estaban buscando para el reemplazo del Boeing 757.

La votación quedó de la siguiente manera: a favor fue un total de 425 votos, mientras que en contra apenas 27 votos. Los votos a favor se dividieron de la siguiente manera: 271 votos del PRI, 128 del PAN, 45 del PRD, 23 del Verde Ecologista, 2 de Nueva Alianza y 5 de Movimiento Ciudadano.

En contra: 4 del PRI, 1 del PAN, 14 del PRD, 7 del PT y 1 de un diputado independiente. Ahora veamos ¿quiénes fueron los que votaron en contra?, del PRI David Sami Gabriel, García Corpus Teófilo Manuel, García Granados Miguel Ángel y Scherman Leaño María Esther de Jesús.

Del PAN Cortez Mendoza Jesús Gerardo. Del PRD Anaya Mota Claudia Edith, Burelo César Francisco, Castro Cosío Víctor Manuel, Castro y Castro Juventino Víctor, De la Fuente Godínez Alejandro, Eguía Pérez Luis Felipe, Guerrero Castillo Agustín, Hernández Juárez Francisco, Hernández Rodríguez Héctor Hugo, Jiménez López Ramón, Lara Lagunas Rodolfo, Méndez Rangel Avelino, Mendoza Arellano Eduardo y Vargas Cortez Balfre.

Creo que no será sorpresa quienes votaron en contra por parte del PT: Cárdenas Gracia Jaime Fernando, Castillo Juárez Laura Itzel, Di Costanzo Armenta Mario Alberto, Fernández Noroña José Gerardo Rodolfo, Ibarra Pedroza Juan Enrique, Muñoz Ledo y Lazo de la Vega Porfirio A., Reyes Sahagun Teresa Guadalupe y el independiente Vázquez Aguilar Jaime Arturo.

¿Quiénes fueron los legisladores que aprobaron la compra, sin cuestionar nada, sobre todo los del PRD?

1: Aguirre Herrera Ángel

2: Barraza Chávez Héctor Elías

3: Bernardino Rojas Martha Angélica

4: Carmona Cabrera Bélgica Nabil

5: Cruz Cruz Juanita Arcelia

6: Cruz Martínez Marcos Carlos

7: Damián Peralta Esthela

8: Díaz Juárez Pável

9: Encinas Rodríguez Alejandro de Jesús

10: Espinosa Morales Olga Luz

11: García Coronado Lizbeth

12: Gómez León Ariel

13: Guajardo Villarreal Mary Telma

14: Hernández Cruz Luis

15: Herrera Soto Ma. Dina

16: Incháustegui Romero Teresa del Carmen

17: Jaime Correa José Luis

18: Jiménez Fuentes Ramón

19: Leyva Hernández Gerardo

20: Llerenas Morales Vidal

21: Lobato Ramírez Ana Luz

22: López Fernández Juan Carlos

23: López Paredes Uriel

24: Lozano Herrera Ilich Augusto

25: Madrigal Ceja Israel

26: Meza Castro Francisco Armando

27: Narro Céspedes José

28: Navarro Aguilar Filemón

29: Nazares Jerónimo Dolores de los Ángeles

30: Norberto Sánchez Nazario

31: Ovalle Vaquera Federico

32: Puppo Gastélum Silvia

33: Quezada Contreras Leticia

34: Ríos Piter Armando

35: Rodríguez Martell Domingo

36: Rosario Morales Florentina

37: Salgado Vázquez Rigoberto

38: Santana Alfaro Arturo

39: Serrano Jiménez Emilio

40: Torres Abarca Obdulia Magdalena

41: Torres Robledo José M.

42: Valencia Barajas José María

43: Velázquez Esquivel Emiliano

44: Verver y Vargas Ramírez H. Gerardo

45: Vizcaíno Silva Indira

Ahora, si quieren saber el resto de los legisladores que dijeron sí, sin más, pueden consultar la Gaceta Parlamentaria, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, del 15 de noviembre del 2011.

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or1-125.php3

Si haces click sobre el número que te interese, se despliega la lista con los nombres de los Diputados. Los invito a revisar la lista. Muchos nombres siguen vigentes en la política al día de hoy.