En la columna anterior mencioné a Santiago Taboada, Kenia López, Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles Berlanga y Sandra Cuevas. Aspirantes para la candidatura del Frente Amplio. En la próxima habré de hacerlo con los de Morena que son menos: Hugo López-Gatell, Clara Brugada y Omar García Harfuch.

Muchos son los aspirantes para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Otra que ha alzado su mano exangüe y azul, pintada ahora de otros colores para tener un poco más de fuerza, vida y colorido, es la de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo.

Margarita quiere ser jefa de gobierno. La diputada del Partido Acción Nacional se ha manifestado como parte del Frente Amplio por México. Personajes muy cuestionables como Alejandro Moreno del PRI, Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD serán los que saquen la mejor carta, la de palo más alto a sabiendas que la oposición posee una más fuerte.

Margarita Zavala ha sido uno de los perfiles más sonados en la oposición. Figura y resalta entre otros panistas como Santiago Taboada, el actual alcalde de Benito Juárez y el de la alcaldesa Lía Limón. Aunque su negro historial es más oscuro que el de cualquiera de sus compañeros…

Margarita Zavala tiene callo en procesos electorales. En 2018, año en que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia, la hoy diputada abandonó las filas del PAN, al igual que su esposo Felipe Calderón para postularse a la silla presidencial de forma independiente. Zavala y Calderón, afectos a la transa, pensaron que podían seguir su camino… firmas falsas avalaban la candidatura de Margarita. Fue recorriendo el camino tratando de convencer, sus promesas falsas fueron expresadas por Margarita de manera ininteligible.

Avanzó, pero su camino se hizo más desolado, la “Margarita” se fue secando, deshojando. Su diatriba complicada quedó ahí en el aire, suspendida en su atmósfera de corrupción y arrogancia.

Supo que era en vano seguir. Mantenerse sin titubear, sin “cantiflear” en un debate con el entonces candidato Andrés Manuel era imposible para la señora Zavala. Decidió retirarse. Declaró entonces: “aprovecho para decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura por un principio de congruencia y honestidad política pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México”.

Al fin, Margarita abandonó la contienda presidencial, después de su desastrosa y solitaria campaña, por más que trató de convencer que iba “sola” hacia la presidencia de la república, la sombra de Felipe Calderón, la opacó aun más, ésta la persigue, la acompaña; la de él y la de ella se funden…

Zavala se había salido ya antes del PAN, siguiendo los consejos de su más cercano y fallido estratega, su marido Felipe. Al ver que no conseguiría las firmas requeridas, Margarita Zavala falsificó 219 mil firmas.

Margarita Zavala insiste, no abandona el camino. Se aferra al asiento de la Cámara de Diputados. Opina, nadie le entiende, pero ella sigue… No repara en el pasado. Ella solo mira al Frente, no suelta, se aferra a permanecer en un cargo público. Ahora quiere la jefatura de gobierno. ¿Recurrirá Zavala de nuevo a la transa?

En varias ocaciones Zavala ha sido cuestionada del por qué de su omisión y silencio ante la violencia desmedida que se desató durante el sexenio de su marido Calderón. Lo que más indigna a los mexicanos fue su cruel indiferencia cuando ocurrió la tragedia de la Guardería ABC en la que murieron 49 bebés… en una guardería subrogada por el IMSS a una sociedad civil privada constituida por Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, su prima, sí.

Margarita nunca ha hablado con claridad de la tragedia. Fue inmune al dolor de los padres. Lo que sí hizo fue evitar que su querida prima fuera a la cárcel. Su poder mezquino hizo que fuera exonerada. Logrado su propósito se dio la media vuelta, indiferente dando la espalda y dejando en el olvido aquel horno, aquella guardería en la que fallecieron de la manera más dolorosa y cruel los 49 bebés. No mostró ni siquiera falsa empatía, ni entonces ni ahora.

Muchos mexicanos no olvidamos nunca el periodo sangriento de Felipe Calderón, que sin estrategia alguna, inició una fallida guerra contra el narcotráfico que dejó un saldo de más de 121 mil muertos y miles de desaparecidos. Vidas truncadas a las que con desdén y mezquindad, Calderón llamó “daños colaterales”. Un presidente que terminó su sexenio dejando al país sumido en la violencia. Una ex primera dama que jamás se vio afligida, a ella también le fueron indiferentes…

Margarita Zavala, se aferra a vivir del erario. Ciega, sorda y muda avanza... la “estela de su olvido se ha transformado en la nuestra del recuerdo”.

Calderón desde España la aconsejará que no ceje. Que ahora se postule para ser jefa de gobierno. No importa que no sepa expresarse, que no hile una frase…

Los resultados de las encuestas animan a Margarita porque está arriba de Santiago Taboada y de Sandra Cuevas. Se siente ganadora entre dos seguros perdedores. Su ceguera y ambición no le permiten ver que quienes están en la delantera son Clara Brugada, Omar García Harfuch y Hugo López-Gatell. Que cualquiera de ellos le ganaría.

Margarita llamó a los integrantes del Frente Amplio por México que no la descarten en su proceso interno.

“No hay que descartarnos, que no me descarten, mídanme junto con otras posibilidades que pues también son muy respetables y desde luego tienen una experiencia distinta a la mía”. Raro, pero esta vez a pesar de “cantinflear” se dio a entender.

Lo que tienen en común Santiago Taboada, Lía Limón y Margarita Zavala, es que los tres tienen un oscuro expediente. Taboada con acusaciones de corrupción; Lía Limón con un historial de abusos, discriminación y extorsión en contra de comerciantes de la vía pública, y Margarita tiene un expediente siamés del que jamás podrá separarse.

Lía Limón:

Hija de Miguel Limón Rojas, ex secretario de Educación Pública en el sexenio de Ernesto Zedillo. También fue esposa del extitular del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde. Decidió afiliarse en 2005 al PAN y en 2006 se desempeñó como asesora en asuntos internacionales en el equipo de trabajo del entonces candidato a la presidencia de la república, Felipe Calderón Hinojosa.

De 2007 a 2009 Limón fungió como directora general de la división de Políticas Sociales creada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), lugar donde planificó, creó y ejecutó el programa de Estancias Infantiles.

Lía Limón fue subsecretaria de gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahí fue acusada de abuso de autoridad, discriminación, maltrato y humillaciones por trabajadores de la Unidad de Derechos Humanos que fueron obligados a renunciar por discrepar de la forma en que se aplicaba el mecanismo de protección a activistas y periodistas.

La alcaldesa Limón ha sido señalada por el supuesto despido injustificado de 800 trabajadores de la demarcación por temas políticos. Trabajadores que estuvieron en la administración anterior comandada por Layda Sansores… la actual gobernadora de Campeche quien se ha convertido en el blanco de interminables denuncias de Lía Limón.

Lía Limón también ha sido acusada por un presunto desvío de 5.5 millones de pesos para “auto-promocionarse” en la Ciudad de México. Basta con dar una vuelta en la Avenida Insurgentes Sur, para saber cuál es “su” territorio. No hay poste, no hay lugar que esté desprovisto de su imagen.

En la alcaldía Álvaro Obregón que administra “la Limón” -así quiere que nos refiramos a ella-, no sé si con eso pretende camaradería, hacen falta servicios de diferentes tipos. Hay unos índices de pobreza que deben ser atendidos por la señora, pero se presume que utilizó recursos para la promoción personal. Esto se dio a conocer después de que los concejales Ely Parra y Ángel Tamariz acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de justicia y a las de la Contraloría de la capital del país para que inicien una investigación contra la alcaldesa, luego de que conocieron la información financiera de la alcaldía, esto gracias a una solicitud de información.

En los documentos que entregó la demarcación en la plataforma de transparencia “habrían aceptado la celebración de contratos millonarios en materia de propaganda para promover su imagen mediante la campaña: “en Álvaro Obregón, aliados con la Limón” de cara a sus intenciones por la jefatura de la capital mexicana.

Lía Limón reiteró sus intenciones de gobernar la capital del país, abriendo la puerta a Movimiento Ciudadano para que se una al Frente Amplio por México y competir contra la Cuarta Transformación. Movimiento Ciudadano ya tiene a sus aspirantes; ellos todavía creen tener la fuerza para contender solos con Salomón Chertorisvki quien es su principal aspirante para contender, además de Sergio Mayer.

Todos quieren… ¿quién quedará? ¿Sergio Mayer o Salomón Chertorisvki? De Movimiento Ciudadano. ¿Sandra Cuevas, Santiago Taboada, Luis Espinosa Cházaro, Adrián Ruvalcaba, Mariana Moguel, Lía Limón, Margarita Zavala? Del Frente Amplio. ¿Y de Morena? ¿Clara Brugada, López-Gatell, García Harfuch o Mario Delgado?

Margarita Zavala y Lía Limón, son algunas de las que alzaron la mano para contender… todos quieren que las veamos, que les creamos; el recuerdo acallará sus voces haciendo nulas sus propuestas.