La diputada y esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, mostró su apoyo por Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México; “tendremos una mujer presidenta”, dijo en entrevista.

La declinación del expresidente panista de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, a favor de Xóchitl Gálvez, dejó a solo 2 aspirantes mujeres en la contienda presidencial del Frente Amplio por México:

El Frente Amplio por México actualmente lleva a cabo cinco foros regionales desde el 17 de agosto, para debatir sobre temas de interés nacional, que se realizan en Durango, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida.

En ese contexto, Margarita Zavala respaldó a Xóchitl Gálvez para ganar la presidencia de México.

Margarita Zavala reveló su apoyo por Xóchitl Gálvez durante una entrevista, en la cual comparó el proceso del Frente Amplio por México con el de Morena, el cual consideró mejor porque sí hay debates en la oposición.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Margarita Zavala consideró que Xóchitl Gálvez comprende los problemas sociales y ambientales del país, además destacó los niveles de popularidad de la senadora del PAN.

Ante las percepciones externas sobre el posicionamiento del PAN respecto a la candidatura de Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala aseguró que al interior de Acción Nacional la senadora es la representante elegida.

“Que estén hablando es una cosa, yo conozco bien al PAN, tengo mucho contacto, yo no lo veía así, que la estructura del partido no estaba con Xóchitl era una percepción no una realidad, internamente había una idea de que debería ser Xóchitl”.

