El escándalo de Guadalupe Taddei no da tregua en las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum y en los medios de comunicación. Según se ha especulado, la exconsejera del INE habría dejado México. No se sabe con certeza, al tiempo que se espera que la FGR anuncie, dentro de las próximas semanas, una imputación formal en su contra y de su contratista.

Se ha especulado sobre la altura política de Taddei en términos de contactos y posicionamiento en el régimen obradorista. Debe recordarse que ella, en tanto que presidenta del Consejo General, contaba a su disposición, dentro de la estructura del instituto, con la Unidad Técnica de Fiscalización, organismo responsable, en términos generales, de la supervisión y fiscalización de los recursos ejercidos por los candidatos antes y durante las campañas, incluidas las posibles operaciones con dinero ilícito.

De acuerdo con la información pública, Taddei, tras su llegada al INE en 2023, pidió la renuncia de Jacqueline Vargas, titular de la UTF, y colocó, como encargado de despacho, a un sujeto llamado Isaac David Ramírez Bernal. Este funcionario habría conocido, en caso de que hubiese habido reportes relacionados con dinero aportado por los cárteles de la droga, sobre candidatos que se hubieran beneficiado del apoyo de los grupos criminales.

Según los informes presentados ante el Consejo General, no hubo informes de dinero de procedencia ilícita. Estos datos oficiales levantan serios cuestionamientos si se considera que Rubén Rocha Moya gobernaba el estado de Sinaloa desde 2021, y habría estado “tentado” a participar en el financiamiento de las campañas de sus correligionarios morenistas en 2024, con recursos de los sinaloenses, y en el peor de los casos, con dinero del narcotráfico. La misma posibilidad aplicaría para los funcionarios públicos que habrían buscado beneficiar a sus candidatos mediante el uso ilegal e ilegítimo de recursos públicos fuera de los márgenes de la ley.

Guadalupe Taddei habría sido la primera enterada, a través de la UTF bajo la dirección de un funcionario designado por ella misma, de cualquier operación financiera irregular que hubiera beneficiado a uno o a decenas o cientos de candidatos morenistas que participaron en las elecciones federales de 2024.

¿Puede ser éste el motivo por el cual la fiscalía de Ernestina Godoy, a pesar del escándalo mediático, se ha resistido a iniciar procesos de investigación contra Guadalupe Taddei? Se trataría, sin duda, de una decisión delicadísima pues la corrupción de la exconsejera podría encerrar una podredumbre que ni las acusaciones contra Lorenzo Córdova o Hernán Cortés podrían ocultar. Se dice acertadamente que la información es poder. En este caso, sería impunidad.