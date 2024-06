Los primeros seis nombramientos, dados a conocer hoy, del gabinete de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, recayeron en tres mujeres y tres hombres: Alicia Bárcena, Rosaura Ruiz, Ernestina Godoy, Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard y Julio Berdegué.

Juan Ramón de la Fuente será el responsable de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Marcelo Ebrard estará a cargo de la secretaría de Economía; Julio Berdegué lo será de Agricultura; Alicia Bárcena estará a cargo de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ernestina Godoy será consejera jurídica de la Presidencia y Rosaura Ruiz encabezará la nueva secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

En una primera valoración de las designaciones, los primeros seis nombramientos del gabinete inicial del sexenio 2024-2030 guardan el equilibrio, además de respetar el principio de paridad, en tres aspectos clave: Formación de alto nivel, perfil progresista y experiencia en el sector público.

Con la creación de la nueva secretaría, donde estará al frente la doctora Rosaura Ruiz, se envía el mensaje de que se dará alta prioridad y jerarquía política, desde el gobierno federal, a la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación.

Ante estos nombramientos, dados a conocer este medio día, en redes sociales digitales de inmediato se dieron reacciones diversas. Hay quien afirma que entre los nombramientos hay “neoliberales” o que hay “ex priistas”. Eso es parcialmente cierto, pero no deja de ser un prejuicio. Pienso que no hay que adelantarse a los hechos. Habrá que evaluar la trayectoria de las políticas públicas aplicadas en México entre 2024 y 2027, al término de la primera mitad del sexenio. Antes, sólo serían descalificaciones o etiquetaciones a priori.

Llama la atención que Claudia Sheinbaum, presidenta electa, aún no haya dado a conocer dos carteras de la mayor importancia: Me refiero a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. La primera de ellas es la que se encarga, entre otras actividades, de la política interna del país, mientras que la de educación pública es estratégica por ser la institución del Estado mexicano rectora de los procesos de formación escolar de las y los mexicanos, además de ser la dependencia del gobierno federal que maneja el volumen más grande del presupuesto federal y mantiene relaciones laborales con el gremio más grande del país: el magisterio mexicano.

Junto con el nombramiento realizado hace unos días, de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, con estos nombramientos se completan siete de 20 designaciones del gabinete. Quedan pendientes también las carteras de Bienestar o Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Comunicaciones y transportes; de Seguridad Pública o ciudadana; de la Defensa Nacional; de Marina; de Cultura y de Turismo, entre otras carteras del gabinete legal y ampliado.

Lo anecdótico que puede convertirse en políticamente significativo

Surgen algunas preguntas con estos nombramientos: ¿Quedan superadas las diferencias internas entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard? Hechos por todos conocidos en la coyuntura de la designación de candidata o candidato por parte del partido Morena en 2023. ¿Por qué el único orador de la ceremonia, esta tarde, fue Marcelo Ebrard, después del anuncio dado a conocer por Claudia Sheinbaum?

Para quienes son aficionados del futurismo político, se podría interpretar que el día de hoy, 20 de junio, 2024, se dio el banderazo de salida de la sucesión para el 2030.

Tranquilidad en los mercados: Mientras tanto y a la hora de escribir estas líneas (13:00 hrs.) y después de realizado este anuncio, la paridad del peso-dólar es de 18.32 pesos por dólar.

Ojalá que éste sea el inicio de una continuidad con cambios. Que sea realmente el segundo piso de la transformación de la vida pública del país. A partir del 1 de octubre próximo estas intencionalidades se pondrán a prueba.

Último apunte de bote pronto: La experiencia indica que hoy en día las y los miembros del gabinete duran entre dos y tres años. No será el gabinete del sexenio. Una excepción a esta regla, durante el actual sexenio del gobierno del presidente López Obrador, es el secretario de Salud.

