Aunque algunos medios de comunicación no lo quieran admitir, nuestro país sigue afianzándose como una nación de avanzada ante los constantes cambios globales que existen. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum, en ese afán de cultivar procesos de innovación y ciencia, ha ido impulsando muy fuerte los temas. Asumió que, desde esa perspectiva, México puede competir con las grandes potencias ahora que nuestra estructura económica es fuerte. Mostró, en efecto, que la plataforma Hecho en México, además de ser punta de lanza de un andamiaje de ideas, es generadora de un amplio abanico de oportunidades. Los resultados, a propósito de ello, arrojan rasgos preponderantes como la puesta en marcha del primer camión eléctrico diseñado y operado desde nuestro país.

Siendo así, nos hemos declarado listos para los nuevos desafíos que vengan en puerta. Eso lo vimos con la inmensa satisfacción de haber podido prestar atención a la primera aeronave Halcón 2.1. Inclusive, hace poco hizo su aparición pública con algunas pruebas de su rendimiento, alcance y autonomía en el funcionamiento. Fue, en pocas palabras, una enorme revelación observar la capacidad de diseño, sobre todo, en mecanismos tan indispensables como la movilidad. Entonces, dado el valor crucial, debemos reconocer el papel del gobierno y de las instituciones que han dado seguimiento puntual, básicamente cuando apuestan al máximo con un presupuesto que incentiva estas actividades en esa necesidad de ponerse a la par de otras potencias y sus entornos por los que se distinguen de otros.

El principal factor a favor, sin duda, es el apoyo que ha mostrado Claudia para el diseño y organización de nuevas plataformas que, desde luego, abonan para que nuestra preparación se integre al nivel de otros países. Un marco como el STS Forum, que además rompió récord de asistencia, es lo que ha magnificado hasta donde somos capaces de alcanzar. La experiencia de Morelos, que fue sede y repetirá, llegó en el momento más oportuno para que cientos de empresas fijaran la mirada en México para invertir. A la par de ello, queda claro, esa cumbre sirvió para ver a detalle el grado de conocimiento en aspectos tecnológicos que miles de estudiantes, en su mayoría de licenciaturas, tuvieron en una competencia a escala global. Inclusive, se integraron rápidamente a la dinámica de creatividad que están a cargo de las propias instituciones de la administración de la 4T.

El buen desempeño, y las cifras robustas de asistencia, hicieron posible que Morelos, también con las gestiones de la gobernadora, sea nuevamente el epicentro de la innovación y la tecnología del STS Forum. De esa forma, tomamos en consideración el nivel que se maneja en estas cumbres para decir, con conocimiento de causa, que ambientes como este son los que ponen a México en el centro de la atención mundial. Son, al final de cuentas, instrumentos y soluciones para dar cabida a nuevas oportunidades. Si vemos las cosas desde ese ángulo, estamos entrando a una nueva fase para tener mayor influencia. Es fácil: cuando se eleva el nivel y la calidad, se aumenta la competitividad en la industrialización y la infraestructura tecnológica.

Ya sé que tendremos que esperar a los primeros meses de abril para ver un marco de esa misma magnitud. Todos los reflectores, de hecho, estarán puestos en la entidad de Puebla, que será anfitriona del marco internacional Glow Festival. De entrada, es un punto que convocará a la opinión pública internacional. Eso, que además contribuirá al arte, ciencia y tecnología, será la puerta perfecta para que las empresas fijen la mirada por las condiciones propicias de seguridad que existen. Puebla, en efecto, es una de las entidades que más ha progresado en estrategias para salvaguardar la integridad de las familias. Hace poco, a propósito de ello, el secretariado de Seguridad Nacional, con datos precisos desde la mañanera de Claudia Sheinbaum, divulgó datos de un descenso considerable en los homicidios dolosos. Todo eso hace que la posición de un gobierno se afiance más, especialmente para poner en marcha ambiciosos proyectos que, por añadidura, traerán inversiones y una generación de empleos. De ese modo, hay mucha razón para poder alegrarnos de una noticia como esta.

Nosotros, en definitiva, siempre vamos a destacar marcos internacionales, máxime cuando vienen a fortalecer los propósitos que nos hemos planteado como sociedad. Desde que se hizo pública la nominación de Puebla para este marco internacional, supimos que viene una oleada de oportunidades. Desde luego que realizaremos un recorrido cuando el momento oportuno de la inauguración llegue. Siendo así, la previa de todo esto es una demostración más de la capacidad de planeación y organización que existe en las entidades, específicamente aquellas que están en manos de los gobiernos de Morena. Será, ni más ni menos, una cadena de eventos de mayor relevancia a través del Glow Festival.

Quienes impulsan y gestionan este tipo de eventos internacionales, sobra decir, son verdaderos agentes del cambio, especialmente porque involucran a la población civil a que se adentre al mundo de la tecnología, la ciencia, el arte y la cultura, eso sí, donde abunda y reina la paz.

De hecho, el Glow Festival, que por primera vez se organiza fuera de Europa, eligió a Puebla por las características arquitectónicas que la UNESCO considera Patrimonio de la Humanidad, por lo que se espera una importante derrama económica y una afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Notas finales

Hoy, donde la democracia florece y la división de poderes es auténtica, celebramos los gestos de sensibilidad y empatía que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No cabe la menor duda de que, por mucho, son activos del pueblo que actúan bajo principio constitucional.

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, se reúne constantemente con gobernadores y funcionarios públicos de primer nivel. Le aplaudimos su apertura para que la comunicación fluya, especialmente cuando coincide en construir una nación próspera.

Hasta donde sabemos, el ministro Ortiz se reunió con el mandatario estatal de Chiapas hace apenas unos días. En cuanto al contexto, nos cuentan, este marco sirvió para cruzar coincidencias ahora que el sur, en todos los sentidos, se afianza por el desarrollo y la infraestructura.