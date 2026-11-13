“Fuertes razones hacen fuertes acciones”. William Shakespeare

En México, desafortunadamente hasta ahora, es frecuente de alguna manera el síndrome de labio y paladar hendidos, que consiste en que nacen los bebés, hombres o mujeres, con la línea media del labio superior separada, lo que se conoce como “labio leporino”, y también la del paladar en diferentes grados.

Voy a presentar una teoría bastante racional para evitar que nazcan niños con este síndrome de labio y paladar hendidos, la cual, hasta donde sé, no se ha aplicado, a pesar de su racionalidad, repito, y de su sencillez.

Se trata de que las mujeres al iniciar su embarazo, o antes, al contraer matrimonio o al iniciar sus deseos de ser madres, tomen vitamina D, que es colecalciferol, que es muy económica y se vende en grageas pequeñas.

La vitamina D se produce en el cuerpo al exponerse a los rayos del sol, y se encuentra sobre todo en las leches y en los lácteos, en pescados y mariscos, en el huevo, y en vísceras de pollo o reses, sobre todo hígado; la disminución a la exposición solar, y/o en el consumo de estos alimentos, puede originar que exista menor cantidad de vitamina D en la sangre de las madres embarazadas, y por lo mismo pasaría menos al bebé en formación, originando probablemente la falta de fusión del maxilar superior y del paladar.

La vitamina D es esencial en la formación de los huesos desde los primeros días embrionarios, y los huesos particularmente del paladar y del maxilar superior, por su complejidad estructural, se beneficiarían más que otros al recibir la vitamina D en cuestión, que su función es fijar el calcio a todos los huesos en general, pero más a los que conforman la cara.

No me he enterado de que exista una regulación o normatividad al respecto de tomar vitamina D durante el embarazo, como si existen para la toma de ácido fólico durante el mismo, el cual no se contrapone de ninguna manera con la vitamina D.

Finalmente, que las mujeres durante su embarazo tomen vitamina D en dosis alimenticias junto con el ácido fólico, no les causaría ningún daño, ni a ellas ni a sus hijos, al contrario, de ser cierta la presente teoría, sería de gran beneficio para evitar que nazcan con labio y paladar hendidos.