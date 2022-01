Presidente AMLO, no es ‘politiquería’, Samuel García y Mariana Rodríguez violaron la ley

El presidente AMLO aclaró que su gobierno no entrará en polémica con Samuel García y Mariana Rodríguez por el bebé del DIF Capullos que “adoptaron” por un fin de semana.

En su mañanera de este miércoles, AMLO consideró que el caso obedece a “politiquería” del estado de Nuevo León y descartó involucrarse a profundidad en las denuncias en contra del gobernador de Nuevo León y su esposa.

“Lo de Nuevo León pues eso tiene que ver con la decisión de los ciudadanos, no debe haber también propósitos politiqueros,. Me llama la atención que el Reforma está cuestionando ahora al gobernador de Nuevo León, ¿qué pasó ahí? Antes no estaban así las cosas”

AMLO sobre Samuel García y Mariana Rodríguez