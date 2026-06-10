Se ha discutido en los medios de comunicación la pertinencia de que la presidenta Claudia Sheinbaum asista al partido inaugural México vs. Sudáfrica. Si bien no ha habido, al día de hoy, un comunicado oficial, todo parece indicar que la jefa del Estado no estará presente en el evento en el Estadio Azteca.

La oposición, seguramente sin muchos argumentos, ha señalado que su ausencia responde a que no desea ser objeto de rechiflas y pitos. Se equivocan. Si bien uno puede manifestarse en contra de alguna o todas las acciones del gobierno de Sheinbaum, la realidad es que la presidenta goza de altos niveles de popularidad, por lo que un auténtico momento incómodo en el estadio podría estar nada más en su misma imaginación. Sin embargo, es un riesgo posible.

La presidenta Sheinbaum, si opta por no acudir, cometerá un error. En primer lugar, han sido muy pocos los jefes de Estado mexicanos que han tenido la fortuna de ser presidentes en funciones en el momento de una inauguración de este impacto global. El último fue Miguel de la Madrid en aquel México 86. Y en segundo, la imagen de la primera mujer presidenta de México como anfitriona de honor al lado de Gianni Infantino, daría la vuelta al mundo, y podría contribuir a la limpieza del nombre de un pais hoy envuelto en escándalos de corrupción y narcotráfico.

También contribuiría, a mi juicio, a la misma popularidad de la presidenta. La mostraría como una mujer sensible, apasionada del futbol, que entona con orgullo el himno nacional ante los ojos del planeta, que está allí para apoyar a la Selección Nacional y que representa a un México ansioso de cantar goles.

A pesar de las amenazas de la CNTE, la presidenta sí que debería, en mi opinión, ofrecer su imagen a una nación que busca olvidarse, al menos por unos días, de las crisis que la amenazan.