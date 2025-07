Antes de teclear estas líneas, tuve la oportunidad de leer los comentarios en redes sociales sobre este acontecimiento, y queda clara una cosa: hay muchísima desinformación, y más mala leche que otra cosa.

Desde hace dos semanas (y más la semana pasada) estuve “cazando” este evento, porque no me lo quería perder por nada del mundo; así que ya sabrán, anduve indagando por aquí y por allá, investigué quién estaba en la coordinación del evento, y agradezco a mis compañeros de prensa por ser solidarios y pasarme los contactos; porque sí, ahí me tienen mandando mi correo para que me invitaran.

Pero como tengo ansiedad, pues pedí en X (antes Twitter) que por favor me invitaran al evento, que no me lo quería perder. Días después se comunicaron conmigo y me mandaron la invitación.

Yo creí -hasta ese momento- que iba como prensa, y que como tal me habían dado mi acreditación. Pero cuál va siendo mi sorpresa, que no fue así; agradezco muchísimo la deferencia de haber sido parte de los “invitados especiales”, porque tuve la gran oportunidad de convivir con los maravillosos trabajadores de la Aerolínea del Estado Mexicano, ¡la nueva Mexicana!

No me tocó estar en “el corral de prensa”, que en esta ocasión fue un templete, pero estuve muy de cerca para observar la llegada de la nueva aeronave. Lo que más me sorprendió fue lo silencioso que es. De verdad, en tantos años que tengo dentro del mundo aeronáutico es la primera vez que me toca presenciar un avión que no hace ruido.

Y miren que a mí me tocó volar en aviones super ruidosos; cómo olvidar el Boeing 727 de la antigua Mexicana, en cambio este nuevo equipo con tecnología de punta es extremadamente callado. Uno que espera el rugir de los motores, no suena en lo absoluto, solamente se llega a percibir un suave ronroneo.

Ahora destaco algunas cosas del evento. De entrada he de mencionar que es un hito, pues es el primer avión de este tipo en operar en el país, el E2, por lo cual ya está listo para certificarse la aeronave con nuestras autoridades aéreas, esto es, con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Lo mejor, ¿saben quién es la encarga de certificar a las tripulaciones de cabina de pasajeros?, Pilar Cañete, quien es sobrecargo jubilada de la antigua Mexicana de Aviación y hoy ocupa el cargo de inspectora verificadora aeronáutica, en la AFAC. A mí me tocó darle su reconocimiento en su jubilación, una excelente compañera y mejor sobrecargo, por lo que sé que la certificación será garantía.

Otro punto importante es que una vez que se realicen todas las certificaciones, que aclaro, no son enchiladas, el avión tendrá su primer vuelo para el 25 de agosto, y la llegada del segundo equipo se espera para el 12 de agosto.

Se tiene previsto terminar el año con 5 aviones de la fabricante Embraer , para el 2026 se tiene previsto la llegada de 7 aeronaves más y para el 2027 terminarían por llegar 8 aviones, para completar una flota de 20 equipos. Dar de baja los B737 y con esto terminarán por optimizar la operación, que de verdad les ha ido muy bien, aunque las malas lenguas se empeñen en decir lo contrario.

De enero a mayo volaron por Mexicana 151,613 pasajeros, con dos años de operación está superando y por mucho a Transportes Aéreos Regionales (TAR) quien en el mismo periodo transportó 81,527 pasajeros.

Un dato que no puedo pasar por alto es que este equipo que tiene capacidad de 132 pasajeros, en 34 filas, tiene algo que no he visto en ninguna otra aeronave: tiene señalizaciones en Braille, así como un baño especial para pasajeros con sillas de ruedas; de verdad, una maravilla de avión.

Por último quiero resaltar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum: “México quiere volar alto, pero con los pies en la tierra”, ella explicó el por qué es importante contar con una línea aérea como país, que no sea ni privada ni extranjera, y eso se llama soberanía.

Porque como lo he explicado en múltiples columnas, la aviación no solamente beneficia al viajero, sino que también a los ciudadanos de a pie, sobre todo con los bienes que se transportan vía aérea y llegan a poblados remotos. Sí, parte de esos “bienes”, son medicamentos, e incluso alimentos. Y ni hablemos de los vuelos de rescate, que también para eso sirve tener una línea aérea por parte del gobierno.

Como los usuarios del e-commerce, que se ven beneficiados por el transporte de carga, porque la nueva Mexicana está explotando justamente también esa parte de su concesión, el de transportar carga.

Cierro con las palabras que dijo la presidenta Sheinbaum, porque me parecieron muy importantes, sobre todo por el mensaje que deja, “no es una nostalgia del pasado, sino una empresa con vista al futuro”. Y no puedo estar más de acuerdo con ella.

Porque la realidad es muy distinta al discurso o al imaginario popular, la gran mayoría de los países subsidian su aviación o tienen líneas aéreas del estado. Un ejemplo de ello las tres mejores aerolíneas a nivel mundial: Qatar, Singapore Airlines y Emirates, las tres son líneas aéreas de sus respectivos estados. La aviación es un relevante polo de desarrollo para nuestra nación. y no, Roma no se hizo en un día. Ya falta menos para que la Aerolínea del Estado Mexicano vuele con su propio impulso.