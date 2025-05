¡Bienvenidos amantes de la gastronomía ! Este fin de semana se estará llevando a cabo un gran festival gastronómico. Para nosotros, una oportunidad de saborear muchas propuestas culinarias en tan solo dos días.

Este evento ya lleva su tiempo celebrándose en un lugar que además es sencillamente hermoso: el Campo Marte, en Polanco. En esta onceava edición el estado invitado es Yucatán, quien como sabemos tiene una gastronomía increíble y sumamente atractiva.

Y no es casualidad, este lugar de honor viene de la mano con el hecho de que el año pasado el estado fue reconocido en la lista de los “The Best Chef Awards 2024”, gracias a sus técnicas culinarias que son milenarias, pero también por los ingredientes de la región y que no hay en otra parte, como la miel melipona, el axiote que es esencial para preparar la cochinita pibil, y el famoso chile “habanero”.

En esta ocasión Argentina es el país invitado y si algo se distingue de la cocina del país austral son sus cortes de carne, que por supuesto van a aparejados de los mejores vinos que se dan en su región.

En este festival además estarán más de 75 restaurantes y 220 expositores, entre bodegas y empresas dedicadas a la elaboración de diversos alimentos gourmets. Bebidas espirituosas como el pulque o el mezcal se darán cita este fin de semana.

Podremos ver nombres de restaurantes tan icónicos, como de postín, como puede ser el caso de Au Pied du Couchon, La Buena Barra, Un lugar de la Mancha, Estoril, Maíz Tinto, Mercaderes, El Huequito, El Bajío o Sepia Cucina.

Y no podemos dejar las bodegas atrás; es una gran oportunidad para probar una gran diversidad de caldos que produce el país, como los vinos de la bodega “Puerta del Lobo”, Bodegas Jacques, San Juanito Vitivinícola, y Vinos Don Perfecto.

Y también destilados como Don Galo Mezcal, Mezcal Cómplice e incluso bebidas como el pulque en La Catedral del Pulque, pero también alimentos como Numa Xocolat, y mermeladas de Bonne Maman.

La cita es este 17 y 18 de mayo en el Campo Marte, y los boletos para este magno festival gastronómico los pueden encontrar en Tickemaster . ¿Qué incluye el costo del boleto?

Incluye la degustación en los más de 70 restaurantes, así como la posibilidad de participar en catas de vinos, destilados y cervezas, o ser parte de alguna de las masterclass que darán chef’s de renombre, y presenciar conciertos de música al aire libre, y en las zonas temáticas.

El sábado los boletos de acceso general para adultos será de $3,200.00 pesos, y los menores de edad $1,600.00. También hay un pase premium que incluye además de la degustación de alimentos y bebidas, servicio de concierge, espacios de descanso, señal de wifi, baños privados, catas y masterclass exclusivas, entre varias sorpresas más. El costo del pase premium el sábado es de $6,400.00 para adulto, y la mitad para el menor de edad.

El domingo los precios para el acceso general adulto será de $3,000.00 pesos, menores de edad $1,500.00; y el pase premium adulto en $6,000.00 pesos y los menores de edad el 50%. El acceso comienza a las 13:00 horas, y se los aseguro: ¡no se lo pueden perder! Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera