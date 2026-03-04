La reforma judicial marcó el rumbo. Su implementación —desordenada, politizada y profundamente regresiva— ha sido una suerte de laboratorio, donde la supuesta democratización de jueces y magistrados derivó en un sistema vulnerable a presiones políticas, campañas disfrazadas y operadores del partido en el poder, cuyo resultado a la vista es que la independencia judicial, pilar del Estado de derecho, quedó seriamente comprometida.

Hoy por hoy, el nuevo poder judicial no actúa como contrapeso, sino como engranaje funcional del proyecto político dominante. Tan fallida la reforma que en el mismo palacio se corre el rumor de que ya hay un cuarto de junto estudiando cómo revertir algunos aspectos.

Decirlo no es exagerar, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial creó una estructura diseñada para controlar y disciplinar a los juzgadores. El mensaje es inequívoco: quien incomode al poder puede ser investigado, sancionado o inhabilitado.

Un caso ilustrativo es el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. El juez que le concedió un amparo posteriormente fue sancionado por el Tribunal de Disciplina. Más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la protección y validó la orden de aprehensión en su contra. Más allá de simpatías o antipatías políticas, el precedente es inquietante: un juez que resuelve en sentido contrario al interés del poder, terminó enfrentando consecuencias inmediatas.

Advertencias internacionales

La preocupación va más allá de nuestras fronteras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre graves afectaciones a la autonomía judicial tras la aprobación de la reforma. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió recursos para revisar su compatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al haber reconocido la competencia de la Corte, México está obligado a acatar sus resoluciones. No se trata de algo menor, sino de un posible incumplimiento de compromisos internacionales.

En momentos, cuando los contrapesos internos se debilitan, la supervisión externa se convierte en el último recurso para preservar estándares mínimos de legalidad.

El cierre del círculo

En este contexto, el análisis de la reforma electoral no puede hacerse de manera aislada. Si el árbitro judicial ya fue debilitado, modificar las reglas del juego electoral implica tocar el corazón mismo de la competencia democrática en un sistema donde el ejecutivo influye en la justicia y redefine las condiciones electorales, la equidad se vuelve frágil y la alternancia, pasa a ser incierta o inexistente.

La concentración de poder no ocurre de golpe; se construye paso a paso. Primero se desacredita a las instituciones, luego se reforman bajo la promesa de hacerlas “más cercanas al pueblo”, para finalmente, subordinarlas al proyecto político en turno, dando como resultado un modelo donde la legalidad se adapta a la voluntad del gobernante y no al revés.

El argumento oficialista de invocar un supuesto “mandato popular” es frágil, rupestre y carente de solidez jurídica. La democracia no se reduce a la regla de la mayoría: implica límites, derechos fundamentales y división de poderes. Sin esos elementos, la mayoría puede convertirse en instrumento de imposición.

La oposición enfrenta un momento decisivo

Pueden guardar silencio o fragmentarse, lo cual equivale a convalidar el rediseño institucional. Los mismos partidos que facilitaron la reforma judicial deberán decidir si repiten la historia o asumen el costo político de frenar lo que muchos consideran un retroceso democrático. La discusión no es coyuntural, sino de régimen.

El riesgo está en que, cuando el poder judicial pierde autonomía y el sistema electoral se rediseña desde el poder, cualquier ciudadano queda potencialmente expuesto.

Hoy puede ser un exgobernador; mañana podría ser un empresario, un periodista o un ciudadano crítico. Sin jueces independientes ni árbitros electorales sólidos, las garantías individuales se vuelven débiles.

En este escenario, la reforma electoral, no es solo una pieza, es la que llega a cerrar el círculo. Si se concreta en los términos anunciados, México dejará atrás un modelo imperfecto pero plural para avanzar hacia uno donde la concentración de poder limite progresivamente la competencia, la crítica y lo que queda de la rendición de cuentas.

¿Se defenderán los contrapesos constitucionales o se normalizará su desmantelamiento? De la respuesta dependerá si la república mantiene su carácter democrático o transita hacia una estructura donde la voluntad del ejecutivo se convierta en la regla suprema de un régimen donde votar no necesariamente significará elegir y donde la competencia política sea simple simulación.

