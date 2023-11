Vaya que hay interés por la candidatura senatorial de Morena en Sonora, y por las diputaciones federales, y es que en la entidad persiste una sensación de triunfo, muy apartada de la visión que tiene la oposición de que hay un desastre gubernamental de la mano de la 4T.

El asunto es que Sonora tiene una suerte de prolongada luna de miel con Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación, sin importar en apariencia que muchos problemas añejos en nuestro estado persistan.

La inseguridad —por ejemplo— ya estaba ahí cuando llegó la 4T y aunque las noticias de nota roja siguen acumulándose, para la mayor parte de los sonorenses resulta evidente que no se trata de una situación generalizada.

De hecho, me toca reiteradamente que me hagan la misma pregunta:

—¿Eres de Sonora?

—Sí, ¿por qué?

—¿Qué tal la inseguridad?

Y la respuesta es la misma, la inseguridad en Sonora, aunque presente en lugares del estado, no es algo persistente, o que afecte a todas las comunidades, de hecho, hay 2 focos principales de violencia, Ciudad Obregón en el sur y la frontera desde Altar a San Luis Río Colorado.

Las razones en ambos casos son distintas, el sur es un punto de consumo, la concentración urbana y el deterioro del tejido social en una zona con vocación agropecuaria e industrial, ha hecho que el consumo de drogas sintéticas esté convertido en un problema social.

Ahora, el índice de homicidios en Cajeme es alto, para una población de 400 mil habitantes, sin embargo, eso no significa que toda la población esté en riesgo, muchos obregonenses me lo repiten y me dicen que se trata de un asunto localizado y focalizado entre quienes se dedican al narcomenudeo.

El detalle es que, para una ciudad pequeña, los índices están muy altos, sin que eso signifique que es una zona donde por el simple hecho de estar en la calle se corre riesgo.

San Luis Río Colorado es distinto, ahí el conflicto es por el control de zonas de trasiego, en la que es la frontera más porosa y extensa entre México y los Estados Unidos .

Por ahí cruza de todo, drogas, dinero, armas, emigrantes… Claro cuando se trata de resaltar lo negativo, es muy atractivo hablar de los homicidios, al final la nota roja vende.

Este arranque de semana estuvo en Sonora Xóchitl Gálvez y su discurso se centró en esto, resaltar los negativos, venir a Sonora a decirnos a los sonorenses que nuestro problema es la inseguridad, sin aportar soluciones.

Pero Sonora es un estado tan vasto en su territorio que no es lo mismo estar en la sierra alta, que en el desierto, o en el sur, o en la costa o la frontera. Cada región vive su propia realidad y los habitantes de cada zona tienen sus propias preocupaciones.

De hecho, la virtual abanderada del PRIAN acudió a Sonora con el argumento de presentar su quinto informe como senadora y aquí se le preguntó acerca de los perfiles de su partido para la elección federal. Diputados y senadores.

No supo responder, dijo que en todo caso se busca que sean los más populares los que lleguen, pero no articuló una respuesta respecto a quienes, solo atinó a decir que habría que elegirlos por encuesta y que ella hablará con los dirigentes locales, del PAN y del PRI, para que así se seleccione a los candidatos.

Después dijo que en Morena, el partido de enfrente, lo que ocurre es un dedazo disfrazado.

Xóchitl Gálvez Ruiz, responsable del Frente Amplio por México, y Santiago Creel, durante su participación en la Sesión Ordinaria de Consejo Nacional del PAN (Galo Cañas Rodríguez)

La realidad es que en Morena hay un movimiento intensivo, casi podría decir alboroto por la decisión de quiénes irán al Senado y a diputados federales.

Se registraron en la convocatoria morenista el hoy ex delegado del Bienestar Jorge Taddei Bringas, el diputado federal y presidente de Morena (además de representante de Claudia Sheinbaum en Sonora) Heriberto Aguilar Castillo y el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura Omar del Valle Colosio.

Pero también se sumaron los perfiles de Ramón Flores, actual dirigente del PT en la entidad y el subsecretario de turismo Luis Mario Rivera del Partido Verde, y esos son los que se saben.

En el caso de las mujeres, están la directora del DIF estatal y diputada federal con licencia Lorenia Valles Sampedro, la secretaria de Desarrollo Social y también legisladora federal con licencia Wendy Briceño, la diputada local del PES, Paloma Terán, la luchadora social Petra Santos y la líder magisterial Marcela Zazueta.

Es decir, por las 2 posiciones hay a la fecha 10 perfiles y los que se acumulen, pues aunque se cerró el registro el viernes 3 de noviembre, este es secreto y solo de quienes revelan haberlo hecho, es que se sabe.

Algo similar ocurrió con los registros a diputados federales en los 7 distritos de Sonora.

En Morena y sus fuerzas aliadas hay prisa por ir al relevo que plantea el 2 de junio próximo y renovar la representación senatorial que al menos en este momento resulta decepcionante, pero además los tiempos están acelerados a tal grado que se miden todo tipo de escenarios.

En Sonora el presidente López Obrador tiene una popularidad mayor al 72%, asunto que además se ha exacerbado por la presencia permanente del mandatario en la entidad, y por si fuera poco ya anunció que volverá el lunes que viene, para encabezar la reunión de seguridad en Cajeme., realizará por acá su mañanera por doceava ocasión y encima pasara su cumpleaños 70.

La oposición así luce en Sonora desconcertada, desarticulada, sin capacidad de responder al fenómeno electoral que comienza a tomar forma en Sonora y que empieza a verse como una avalancha.

X: @Demiandu | Correspondencia a demiandu1@me.com | #SonoraPower