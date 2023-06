Perlas Sueltas

• Pedro Zenteno renunciará a la dirección general del ISSSTE , para convertirse en secretario de Salud en el Estado de México, en el gobierno de Delfina Gómez. De esa manera enterrará, de confirmarse la versión cada vez más insistente, su pretensión de buscar un escaño en el Senado de la República.

• Antes de renunciar, el ex presidente municipal de Teoloyucan, buscará generar condiciones para torpedear la eventualidad que el director médico, Ramiro López Elizalde, se convierta en su sucesor al instituto de seguridad social de los trabajadores del Estado, cuyas diferencias son públicas e irreconciliables.

• Según esto, será exhibida la corrupción dentro de los llamados servicios integrales, los cuales prácticamente todos son subrogados. A punto de cumplirse cinco años del actual gobierno, vale la pregunta: ¿es culpa del pasado solamente o incluye la gestión de José Antonio Ramírez Pineda, actual director de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior?

• Solo que López Elizalde no está manco y cuenta con una aliada que a pesar de las graves irregularidades cometidas durante su gestión -tan escandalosas como las de Segalmex-, sigue sin ser molestada ni con el pétalo de una rosa. Ella es la directora de administración y finanzas, Almendra Lorena Ortiz Genis.

• ¿Tendrá Zenteno la fuerza política para impedir que López Elizalde vea cumplido su gran sueño de convertirse en director general del ISSSTE, cuando no la tuvo para evitar la inhabilitación de su ex secretaria particular, Zulma Carvajal Salgado -sobrina del senador Félix Salgado-?

• Ahora que si de corrupción se trata, en el ISSSTE ha sentado sus reales: en diciembre pasado en el fallo de la licitación para la compra de vestuario y uniformes para trabajadores de base del ejercicio fiscal 2022 por unos 752 millones de pesos, dos empresas del secretario general de la Federación mexicana de Charrería, Jaime Alejandro Vera Vázquez, obtuvieron contratos por 500 millones de pesos.

• Esa adjudicación debiera ser tan escandalosa como la venta que de medicamentos especializados hace a través de redes sociales, un funcionario del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, sin que hasta ahora el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Luis Antonio García Calderon, haya emprendido investigaciones.

• En los próximos días daremos a conocer información detallada de la venta de medicamentos, la cual pondrá a prueba la naciente gestión del doctor Félix Octavio Martínez Alcalá en la dirección de ese hospital, uno de los emblemáticos de ese instituto.

Leticia Lorencez Olvera dirigente de sección 17 del SUTGCDMX (Especial)

• El martes 27 de junio, horas antes del registro de planillas que participarán en la elección de dirigentes de la sección 17 “Tesorería y Locatel” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), simpatizantes de Leticia Lorencez Olvera, circularon mensajes por WhatsApp en los que acusaban que el grupo de Hugo Alonso le impediría ir por un tercer periodo de cuatro años más en la dirigencia.

• Y es que la señora Lorencez pretende ganar a costa de lo que sea, incluidas alianzas corruptas con funcionarios menores de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la CDMX y acciones antidemocráticas al haber llamado a votar a los trabajadores cuando el proceso electoral aún no iniciaba.

• No dudó en aceptar el apoyo de José Antonio Chávez Flores -luego que no lograra satisfacer los requisitos para registrar su planilla, la roja-, pese a la mala opinión que de él tienen grupos de trabajadores, puesto que cada determinado tiempo impulsa juicios que, argumenta, les beneficiará y les pide dinero para supuestamente pagar gastos.

• “Es ahora o nunca!!! Ya basta de tanto robo de los recursos económicos que genera la sección sindical 17 del SUTGCDMX. Exijamos que se rindan cuentas de las cuotas sindicales y de los apoyos que da el gobierno de la Ciudad de México para los trabajadores... La CANDI-RATA de los funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, NO A LA REELECCIÓN porque es CORRUPCIÓN”, escribió Chávez Flores recientemente en sus redes sociales.

Publicación de José Antonio Chávez Flores en redes sociales (Especial)

• La elección de dirigentes en esa seccional se realizarán el próximo 7 de julio. La candidata de la planilla azul, Lourdes López, se perfila para derrotar de manera contundente el intento de segunda reelección de la secretaria general saliente, la señora Lorencez.

“Los textos escritos en esta columna no son informaciones con sustento en documentos; son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.”

