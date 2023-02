EN LA MIRA

En la mira están las Chivas y su nuevo proyecto comandado por Amury Vergara presidente y dueño el equipo, Fernando Hierro como director deportivo y el serbio Veljko Paunovic, que hasta el momento nos ha sorprendido, porque nadie daba un peso por el nuevo entrenador del rebaño, sin embargo se nota que este equipo está trabajado, que tienen metodologías europeas, que son completamente distintas a las que se utilizan aquí.

Hasta el momento Chivas está en el quinto lugar de la tabla general, pisando los talones de América y Tigres. Esta vez se debe destacar el gran acierto que tuvo Amury Vergara al contratar a dos personajes que no conocen el futbol mexicano, pero que de inmediato se pusieron a trabajar para rendir cuentas a los aficionados que al final de cuentas son los que pagan por ver al equipo, Paunovic se puso a trabajar, sin pretextos de que no sabía nada de la Liga Mx, la materia prima es precaria en el rebaño, los delanteros que compraron para esta temporada son un desastre, el portero Jiménez te puede atajar veinte jugadas de gol, pero te falla en una de rutina que va directo al marcador, lo único rescatable es la incorporación del Pocho Guzmán, quien ante la lesión de Alexis Vega tomo el papel de líder, sabedor de que con goles y victorias se ganaría a los aficionados al Guadalajara, contra todo eso ha tenido que luchar Veljko, por fin ganó como local asignatura que tenía pendiente, con penales o como usted quiera pero consiguió los tres puntos.

Lo que no pudieron hacer Tena, Michel Leaño y Vucetich, quien mencionó que Chivas estaba en desventaja por jugar solo con mexicanos, declaración que le costó el puesto, algo similar a lo que le pasó en la selección, pero esa es otra historia, Paunovic y Chivas vienen a la CDMX para enfrentar a Pumas que está por los suelos. Si consigue el triunfo prácticamente estaría asegurando repechaje, sin embargo, la pregunta es ¿este plantel le podrá competir a los regios y al América? Para un servidor no, quizá si Vega se recupera y encuentra una sociedad con Guzmán pueden poner en peligro a alguno de los antes mencionados, lamentablemente con todo y el buen inicio de torneo para el rebaño, Hierro y Paunovic, Chivas no está a altura de planteles de primer nivel como Rayados, Tigres y América.

El serbio seguirá en la mira, pero hasta el momento su calificación es aprobatoria, ya veremos si es capaz de meter a estas Chivas por lo menos a una semifinal.