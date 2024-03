El PAN en Nuevo León no quiere ir en coalición con el PRI de Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos, personajes polémicos en la política. El primero fue candidato a la gubernatura en 2021, y tras perder contra Samuel García, dedicó su tiempo a buscar ser Fiscal del estado, el segundo “Chispita” Cienfuegos, tiene un largo expediente ante la FGR por recursos de procedencia ilícita.

Xóchitl Gálvez sabe que, a nivel nacional Marko Cortés no supo negociar con “Alito” las candidaturas, y en el camino rumbo a la elección del 2 junio hay muchos panistas afectados y dolidos, unos porque no obtuvieron candidaturas y otros, porque fueron desplazados por figuras priistas.

En ese contexto, se explica la derrota de la coalición, de acuerdo a los expedientes, los documentos presentados por el PAN ante autoridades electorales para formalizar la coalición resultaron ser copias, y no documentos originales ni certificados, por lo cual, el Tribunal invalidó que el PRI, PRD y el PAN en Nuevo León vayan juntos a la elección del 2 de junio.

Hay batallas que no vale la pena pelar. ¿Cómo explicar que no se dieron cuenta que presentaron copias y no documentos originales? El PAN prefiere perder, antes que ir con un partido que tiene el 70% de rechazo.

Los panistas saben que ir de la mano con personajes vinculados a investigaciones, no les dará buenos resultados, además de ser contradictorio que apenas en la elección pasada se dieron declaraciones en contra de unos y de otros, de ellos mismos y posteriormente verlos en campaña aliados, es pragmatismo que tapa toda ideología.

No irán a una elección a arropar a personajes como a Adrián de la Garza ni a Cienfuegos. Basta con recordar que apenas la semana pasada la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez realizó una gira por Monterrey y ante la expectativa de los que esperaban que le alzara la mano a Adrián de la Garza, dejó un mal sabor de boca en el equipo priista. No fue sino hasta el día siguiente cuando, desde su cuenta de redes, Xóchitl subió una foto con Adrián, más obligada por los priistas que por su propia causa.

¿Qué pensará Xóchitl, de los casos de corrupción en donde se vincula a su delegado en Nuevo León, Francisco Cienfuegos?

¿Se acordarán los panistas de Nuevo León cuando Adrián de la Garza les arrebató en la elección extraordinaria y a la mala la alcaldía de Monterrey?