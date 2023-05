Sí mis estimados lectores, es pregunta en serio, ¿ustedes pagarían por usar el baño del avión? Y es que la aerolínea pionera del modelo de bajo costo, la irlandesa Ryanair ya está pensando en cobrar a los pasajeros por usar el baño de sus aeronaves.

Esta aerolínea es la responsable (creadora) de muchos procesos que hoy son implementados en nuestras líneas “bajocosteras”. Así lo comentó Germán Efromovich, ex dueño de Avianca, aerolínea bandera de Colombia, en una entrevista al medio “La Aviación Online”, que lo visitó en sus oficinas en la Ciudad de Roma, ahora como Director de Alitalia.

De esta entrevista lo que me llamó poderosamente la atención fue lo que dijo Efremovich sobre las líneas de bajo costo en Latinoamérica. Primero que realmente no lo son, ya que los precios de los boletos no son baratos, pues ya con la suma de todo lo que cobran aparte, sale igual o incluso más caro que en una aerolínea tradicional.

Lo que sí ofrecen estas mal llamadas “aerolíneas de bajo costo” -en palabras de Efremovich- son un mal servicio, aviones con configuraciones saturadas y por ende incómodas para viajar más de una hora; y abunda: “el negocio de bajo costo es incorrecto. El modelo de bajo costo solo funciona en lugares como Europa, por ejemplo. ¿Por qué funciona en Europa? No es porque los costos de la aerolínea sean más bajos. El precio del avión, el combustible, la tripulación, casi todo es lo mismo. No es porque quiten la Coca-Cola y el sándwich que obtienen ganancias. ¿Dónde está la ventaja de un EasyJet o Ryanair en términos de precio? Si miras sus precios hoy, la fiesta está terminando. Pero, ¿por qué surgió este modelo y dónde creció?”

Responde casi de manera chusca, suelta una frase que parece chiste de mal gusto, pero hay que ver lo “visionario” que resulta ser Efremovich: Porque comenzaron a cobrar por el equipaje y todo lo demás, es solo cuestión de tiempo antes de que cobren por usar el baño.”

Uno pensaría que es broma, pero no; sorprendentemente sí está sucediendo. Yo tampoco quería creerlo; me encontré una nota del Diario de Córdoba “Acusan a Ryanair de cobrar por ir al baño en el avión y esta es su preocupante respuesta”.

Primero la gente creía que era uno más de los rumores que suelen soltarse dentro del medio aeronáutico, pero no. Esta aerolínea irlandesa fundada en 1984 maneja más de 200 destinos, y es la creadora del modelo de bajo costo que consiste en ofrecer al usuario tarifas muy bajas (alrededor de 20 euros), pero que todo lo demás lo vende aparte, como la documentación del equipaje, el asiento, la selección del mismo y un largo etcétera que termina sumando un par de cientos de euros más.

RyanAir está acostumbrada a enfrentar graves problemas por la constante violación a los derechos laborales de los trabajadores. A principios de año los diferentes sindicatos con los que mantiene contratación colectiva estallaron una huelga por ese motivo.

Ahora, vayamos a lo del cobro del baño: la compañía aérea, en la plataforma de TikTok, sacó un video en la que “responden” irónicamente a la pregunta: “¿Es cierto que vas a empezar a cobrar por ir al baño?” y vaya menuda respuesta que han dado. Utilizando de fondo un avión de la empresa, y el filtro de “Face features”, responde “Puede ser que sí. Puede ser que no, bravo”. Y en otro video más dicen que hicieron una encuesta y que por el momento no cobrarán por usar el baño en el avión.

Sin embargo no es un tema que se deba dar por zanjado, sino todo lo contrario. El hecho de sondear el nivel de aceptación o rechazo que tendría esta nueva medida, en español chilango sería el equivalente a “medirle el agua a los camotes”, pero hay que decirlo, la aerolínea está aprovechando que en la ley no hay nada al respecto de cobrar por utilizar los servicios sanitarios durante el vuelo.

No obstante que, tanto la Agencia Federal de Aviación norteamericana como la Agencia Europea de Seguridad Aérea (FAA y EASA, por sus siglas en inglés respectivamente) han hecho la petición expresa de que las aerolíneas norteamericanas y europeas permitan hacer uso de los baños de manera gratuita.

Pero conociendo a los duendes irlandeses, la “innovadora idea” está siendo barajeada con seriedad y verdadero interés. Ojalá no veamos cómo los CEO´s de nuestras líneas aéreas de bajo costo entornan los ojos, se frotan las manos y se relamen los labios al ver en este absurdo y abusivo cobro una gigante ventana y oportunidad de “ negocio ”.

Aerolínea de bajo costo Ryanair (Especial)

Hoy hay una fuerte disputa entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la línea de bajo costo VivaAerobus por su famosa “tarifa Zero”, un modelo que no permite ningún cambio y que tiene una larguísima lista de restricciones. La línea aérea afirma que es legal, pero la Procuraduría dice que va a buscar llevar el tema hasta el más alto tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que dicha tarifa vulnera a los usuarios y sus derechos.

Tenemos también el caso de los sobrecargos de Volaris, que siguen denunciando a través de varios comunicados lo siguiente:

“se nos está amenazando con despedir a los sobrecargos y jefes de cabina si no colocamos al mes mínimo 12 tarjetas de crédito del Banco Invex, aun y cuando nosotros como sobrecargos fuimos contratados para fungir como personal de “SEGURIDAD A BORDO” no como COMISIONISTAS O EJECUTIVOS y/o VENDEDORES DE UN BANCO, mucho menos sin un contrato de por medio, ni algún pago de prestaciones por el antes mencionado BANCO INVEX. Hay correos que prueban estas peticiones por parte de nuestras jefaturas. Ya muchos jefes de base, así como directivos de Volaris incluso, están pidiendo tomar datos de los clientes de sus pases de abordar para que aun y SIN LA AUTORIZACION DEL CLIENTE obtener sus datos personales y enviarlos a una base de datos llamada “VUELA ALTO” para enviarlas al banco y generar solicitudes para dicha tarjeta de crédito.”

Con esos antecedentes, yo no descarto que en un descuido de los usuarios, piensen cobrar por usar el baño, Ya realizan cobros extras con el equipaje y en un montón de cosas más. La aviación está cambiando y el modelo de negocios de bajo costo realmente es una ilusión, y en realidad no existe, como bien lo dice Efremovich, quien por cierto estuvo a punto de adquirir Aeromar después del fallecimiento de Marcos Katz.

Todo es una estrategia de marketing para que el usuario tenga la percepción de que pagará menos si viaja por una bajo costera. Hace años, cuando Vicente Fox regaló concesiones de aerolíneas como si fuera pan caliente, el modelo elegido por la mayoría fue la de bajo costo, y entonces nos decían que con la llegada de ellas veríamos desaparecer el modelo tradicional.

Hoy, una vez que hemos salido de la pandemia, podemos ver cómo se ha acomodado la industria, y lejos de que las bajo costeras desplacen a las aerolíneas tradicionales, el usuario actual está percatándose del engaño y ahora busca que el precio del billete de avión incluya todos los servicios, sin cobros ocultos. Están empezando a reclamar más comodidad , sobre todo para la clase turista, la que más se ha maltratado.

También hemos visto cómo se han fortalecido las mejoras a las otras clases; las líneas aéreas ahora compiten por ver quién ofrece la mejor “Primer Clase”, o la mejor “Clase Ejecutiva”. Ahora vemos cómo los usuarios están dispuestos a pagar por un buen servicio, excelente comida a bordo y una larga lista de amenities.

Yo espero que la gente no esté dispuesta a pagar por usar el baño, porque como dicen, “entre broma y broma la verdad se asoma”, y por ahora Ryanair dice que es casi una broma, que ¿cómo pasamos a creer eso?, pero de manera oculta, ya hicieron una encuesta, y no les salió favorable. Ojalá que no lo lleguen a implementar. Por principio de cuentas yo no estaría dispuesta a pagar. ¿Y ustedes?