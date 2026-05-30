Para la trivia: en algún momento estuve en la misma oficina que el eterno adolescente mental José Manuel Torres, cuando, vestido con un traje barato y acompañado de algún achichincle, buscó trabajo en esta casa editorial.

Afortunadamente, ese caso no se concretó, ya que estar vinculado con semejante facho desprestigia a cualquier medio. Al hombrecillo canoso que se autopercibe aún como adolescente ya lo han echado de medios como HBO por sus insultos contra hombres y mujeres indígenas. El ario de pacotilla, nacido en Chihuahua , seguramente cree que nuestro estado fronterizo es un enclave de los países “noruegos”, como dijera su fallida candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

En fin. El tal Chumel es parte de una fallida camada de pseudocomediantes, junto con otros bodrios estúpidos y estupidizantes como el batracio aspiracionista Franco Escamilla y el par de imbéciles de ese vómito denigrante llamado “La Cotorrisa”, que utilizan el insulto racial, la misoginia, aporofobia y discriminacion como muletilla para suplir su falta de talento y sentido del humor.

Burlarse de las personas con una capacidad diferente, en este caso el Síndrome de Down es un nuevo punto bajo, aún para este hombre de la mediana edad que recibe “reconocimientos” de gobiernos fachos como el de Maru Campos. En fin. Insto a que en los directivos de Grupo Fórmula prevalezca la integridad y echen a la calle a ese ponzoñoso personaje, envenenador de personas en su frecuencia radial y fascista irredento. De no hacerlo, de alguna u otra forma estarán comulgando con él.