En diversos lugares del mundo a las niñas y adolescentes se les estigmatiza, criminaliza y priva de su libertad por la interrupción del embarazo, a pesar de que las menores de edad fueron violadas por hombres, mayores de edad; en el 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la atención integral para el aborto en la lista de intervenciones esenciales de la salud.

En la pionera Ciudad de México (antes Distrito Federal) en abril de 2007 fue aprobado el aborto y su despenalización. La OMS solicita que dicha intervención debe realizarse por las y los doctores para evitar riesgos y complicaciones para las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, y que no mueran por las condiciones en las que abortan.

“Trágicamente, solo alrededor de la mitad de los abortos se realizan en esas condiciones, y los abortos no seguros causan alrededor de 39 mil muertes al año y hacen que millones de mujeres más sean hospitalizadas por complicaciones. La mayor parte de estas muertes se concentran en los países de ingreso bajo —más del 60% en África y el 30% en Asia— y entre quienes viven en las situaciones más vulnerables”, (OMS, 2022).

El gobierno del estado de Querétaro sigue encarcelando a niñas y mujeres por abortar, el diputado federal por Morena, Gilberto Herrera Ruiz, le llama arcaico e injusticia social.

Herrera Ruiz, legislador feminista, sí, porque ser feminista también es cosa de hombres, desde su trinchera busca que el gobierno de Querétaro deje de violar los derechos humanos de las niñas y adolescentes embarazadas, producto de una violación. Son estigmatizadas y criminalizadas por las y los servidores públicos.

Dejó en claro que continuará luchando desde la academia y el legislativo por la justicia social que tanto se necesita en el territorio mexicano.

La educación sexual desde las escuelas y los hogares ayudaría a prevenir la interrupción del embarazo, los gobiernos incrementan las leyes para que paguen con más años de cárcel las personas que cometen delitos. Las ideologías religiosas condenan esta práctica, la OMS deja en claro que la prohibición no disminuye el número de abortos, sólo pone en riesgo la vida de las niñas y mujeres.

La vida es un derecho humano plasmado en documentos internacionales, la OMS insta a las autoridades a brindar el apoyo médico a las mujeres cumpliendo los estándares internacionales. No olvidemos que los embarazos de niñas y adolescentes son producto de una violación sexual por parte de los hombres.

Los casos de violencia institucional que siguen presentes a nivel mundial vulneran los derechos humanos de todas y todos; la tecnología avanza, operan en la impunidad los delincuentes de cuello blanco, así como el crimen organizado a nivel global, se benefician obteniendo dinero de actos delictivos, medios de comunicación nacionales e internacional han informado.

¡Qué incongruencia! Mientras la niña Esmeralda, en 2024 fue investigada por la fiscalía estatal de Querétaro tras sufrir un aborto espontáneo producto de una violación, y recibió una sentencia de tres años de prisión y reparación del daño de 500 mil pesos en favor de su agresor. ¡Las niñas y adolescentes merecen un trato digno y justicia!