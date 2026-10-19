Especialmente en este mes de Octubre Rosa, hemos escuchado decir algo muy cierto, la detección oportuna salva vidas. Es una frase poderosa que inunda las redes sociales y los discursos oficiales. Detrás del de la campaña anual, la realidad es que no bastan las campañas de solo un mes, las acciones deben ser permanentes. La concientización se queda corta cuando nos enfrentamos a un sistema estructuralmente deficiente.

A pesar del enorme esfuerzo de fundaciones, hospitales, laboratorios y médicos particulares que abren espacios con descuentos durante este mes, la escala del problema los supera debido a que muchas familias viven al día. Cuando el ingreso diario apenas alcanza para cubrir lo básico, una consulta ginecológica periódica, una mastografía o un ultrasonido mamario se vuelven lujos inalcanzables. La detección oportuna no puede depender de la caridad ni de la capacidad de pago, debe ser una certeza garantizada por el gobierno.

Lo he dicho tantas veces en otras columnas y no me cansaré de repetirlo, la salud es un derecho humano que no ha sido garantizado. Y el problema no termina para quienes, por fortuna, esfuerzo económico o persistencia, logran un diagnóstico. Quienes llegan a ser diagnosticadas a tiempo tampoco cuentan con sus tratamientos en tiempo y forma. La enfermedad no espera a que se resuelvan la burocracia ni el desabasto. Mientras la atención médica de calidad, el diagnóstico rápido y el acceso a las medicinas sigan dependiendo del nivel socioeconómico de cada mujer, la prevención será un privilegio de pocas y no una realidad para todas.

Es devastador aceptar que muchas mujeres, además de sufrir con el diagnóstico y con los síntomas, tienen que sufrir por el acceso a sus tratamientos cuando el tiempo es fundamental para sobrevivir. A este calvario se suma, lamentablemente, un trato administrativo y médico que no siempre es el más humano, despojando a la paciente de la dignidad que merece en su momento más vulnerable.

La salud exige presupuesto real, medicamentos disponibles, citas rápidas y un trato digno todos los días del año.

Juntas y juntos impulsemos un sistema de salud digno, equitativo y humano, donde el derecho a la salud finalmente se haga valer.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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