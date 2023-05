El fin de semana dio la oportunidad de ver las reacciones de la trascendental reunión del día viernes. Me refiero al encuentro entre la delegación sinaloense de productores y Adán Augusto López Hernández , titular de gobernación, y el director de SEGALMEX, Leonel Cota. Quien gestionó el encuentro fue el gobernador Rubén Rocha Moya. Se hizo acompañar de sus hombres de confianza, Enrique Inzunza y Enrique Díaz; secretarios de Gobierno y Finanzas respectivamente.

Lo que estaba en juego era el futuro inmediato del agro sinaloense. La comercialización de la cosecha de maíz del estado de los once ríos no es cosa menor. Es un asunto de Estado. Amén del tema de fondo, lo que los representantes agrícolas buscaban era diálogo y ser escuchados. Poder proponer y que su voz fuese tomada en cuenta para el “nuevo” esquema de comercialización.

Al finalizar la reunión lo primero que vimos fue una foto en la que todos sonreían. Hubo desde la comentocracia quienes auguraban caras largas. Que no habría resultados, y que el gobierno ya había dado la espalda a productores. Buscaron por todos los medios desacreditar lo que ahí sucedería. Qué equivocados estaban. Las sonrisas y declaraciones posteriores reflejaban esperanza y poco más.

Marte Vega, líder de la CAADES, y con su conocida mesura y buenos oficios fue el primero en comunicar los resultados. Se mostró satisfecho y con esperanza. La ampliación a 2 millones de toneladas que Segalmex comprará, la apertura de oficinas en Culiacán y la promesa de una reunión esta semana para seguir dialogando son resultados satisfactorios de una primera reunión. En la misma tesitura se mostró el líder la CNC, Miguel Ángel López. Al final, en la foto, como dije, todos sonrientes.

A ver, no se puede negar la sensibilidad con la que se ha tratado el tema. Ningún productor de hasta 10 hectáreas quedará fuera del programa. Y la próxima semana se iniciará el registro de los de hasta 20 hectáreas. Cabe resaltar que se confirmó el cierre de fronteras y aranceles del maíz blanco de importación por decreto. Estas medidas, la tregua en las negociaciones, y el esfuerzo de gobierno otorgan la posibilidad de que el precio pudiera alcanzar hasta 7 mil 938 pesos la tonelada. Algo que está en veremos. Primero, ampliar lo más que se pueda la cobertura a precios de garantía.

Ahora sí, la parte política. La habilidad, prudencia y compostura que ha mostrado el gobernador Rocha Moya en todo momento, en mi opinión, es trascendente. No dejó jamás que el tema le rebasara, y en ningún momento regateó el apoyo al campo sinaloense. Hoy se ve una salida, en donde el mérito es de todas las partes, pero sin duda, el mandatario lleva mención especial. Sobre todo, porque estamos en la antesala de un nuevo modelo que cambiaría el paradigma de la comercialización, algo histórico y más que relevante. Nada de eso fuese posible, sin el apoyo, la apertura y la disponibilidad para dialogar y llegar a consensos.

Llamó mi atención que por alguna razón diputados y senadores no aparecieron en la mesa, sólo estuvo ahí el Diputado Federal por el PT , Fernando García. También estuvo el Diputado Local Serapio Vargas, quien definitivamente no es del agrado de los líderes agrícolas. Otro más fue el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. En estas situaciones es cuando verdaderamente se ve y se demuestra quien está volcado en resolver las problemáticas del campo sinaloense.

. - Héctor Melesio Cuén y su grupo, en un punto de no retorno

Pues este sábado leí una nota en la que se confirmaba la búsqueda de un acercamiento de Héctor Melesio Cuén, con el gobernador Rocha. El trascendido es que el ex rector de la UAS le propuso al gobernador Rubén Rocha Moya hacer juntos una reforma a la Ley Orgánica de Casa Rosalina.

Me parece que el dirigente del Partido Sinaloense se encuentra desesperado. Asumir las riendas formales de su partido nuevamente, buscar un amparo para él y su hijo, así como este acercamiento trascendido, son señales de que sabe que lo que se está moviendo en su contra no son cosa menor. La política, un arte cuyo menester es el diálogo y el consenso, lo puede casi todo, pues bien, Cuén se tardó una eternidad en atender esta vía.

Una estela de corrupción se comienza a vislumbrar, tan solo es el comienzo y ya ha salpicado a Héctor Melesio y todos los rectores que le sucedieron y también a los hijos de todos ellos. La UAS ha sido expoliada –saqueada– por Cuén y los suyos. De eso, cada vez hay menos duda.

En los mensajes que se dice texteó con el gobernador, dijo que era para abordar dos asuntos, uno, detener el acoso judicial contra él y su familia y negociar una reforma conjunta de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Aquí es donde se reconoce a sí mismo como capaz de negociar la Ley Orgánica de la UAS, pues se sabe con la potestad sobre el rector Jesús Madueña y el Consejo Universitario. Admite que están en riesgo judicial porque sabe que hay mucho más si la FGE y la ASE continúan hurgando. Su error es la soberbia, pues no es un perseguido político, es el jefe de un grupo político, presumiblemente también con actividades ilícitas, y eso suele tener consecuencias.

Digo que es un punto de no retorno porque por los tiempos procesales, las denuncias de la ASE, las investigaciones de la UIF y la FGE están avanzadas. La salida política cada vez se cierra más, pues las instituciones y las leyes le van cerrando el paso a resolver con acuerdos políticos lo que debe recibir una solución legal. Esa misma salida política, se cierra más pronto si la soberbia es consejera de quien lleva las de perder.

El gobernador ha dicho que las denuncias que le implican a él y su equipo, han sido interpuestas por particulares, por ello que no podría hacer una intervención. Me parece este un mensaje tremendo. Aquí es donde creo, se pisa el umbral del punto de no retorno. Cuén ha puesto en riesgo el patrimonio y la libertad de él, su familia, amigos, aliados y sus familiares. Sus malas prácticas, el tiempo, y la ley, le juegan en contra.

Ya veremos, al final, al interior de la UAS el movimiento en contra del líder del PAS y su grupo, rector incluido, es cada vez más intenso.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx