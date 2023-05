No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Así dice el dicho. La cita es hoy. Me refiero a la reunión entre la delegación sinaloense de líderes agrícolas y gobierno del estado encabezados por el gobernador Rubén Rocha Moya con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández . La reunión tendrá algunos flecos que me parecen importantes. Sobre todo, en el contexto.

El más apremiante es el tiempo. Las trillas del maíz están a la vuelta de la esquina, algunos productores ya comenzaron a levantar sus cosechas incluso. Hay expertos del clima que consideran que las lluvias pudieran adelantarse y esto podría afectar severamente la producción aún en pie. La reciente toma de las estaciones de Pemex en Sinaloa no ha sido para nada del agrado de un gobierno federal que ha estado abierto al diálogo y que, a criterio de la 4T, no han tratado mal al estado de los once ríos.

En ese contexto, hay un hecho que es innegable. Quien siempre ha estado al frente de la lucha campesina ha sido el gobernador Rocha Moya. El mandatario sinaloense ha puesto recursos del estado para apalancar al gobierno federal y ofrecer una primera alternativa que ya comienza a operar. Después emitió un decreto en el que permitía la compra a productores con más de 10 hectáreas. El ejecutivo estatal ha dado muestras en todo momento de buena voluntad en favor del campesinado.

Al mismo tiempo, encajó el costo político de seguir la línea trazada por el gobierno federal en el tema de la comercialización. Ello despertó el descontento de un ala de los productores que radicalizaron acciones. No se les reprimió, ni se les dio la espalda. El manotazo en la mesa fue para retomar el diálogo y liberar las instalaciones de petróleos mexicanos. Ni rebasado por los productores y tampoco sometido al gobierno federal; el Dr. Rocha ha sido prudente, responsable y hábil hasta en lo político.

El llamamiento debería ser para los legisladores federales. Diputados y senadores de la 4T que aprueban fast-track reformas con pésimas prácticas procedimentales, o los de oposición que rechazan sistemáticamente a cualquier iniciativa de la 4T. De ahí, no ha habido más que posicionamientos estériles y oportunistas. No ha habido lucha verdadera. No pelearon presupuestos para una problemática que deberían conocer. Simplemente, ‘la dejaron pasar’. El saco es a quien le quede.

La reunión es hoy. Son diez líderes y representantes agrícolas del estado de Sinaloa, entre la delegación van perfiles más sensatos que otros; también unos más aguerridos que otros. El común denominador es el orgullo por su actividad y su tierra, también les une el conocimiento a fondo de la problemática. Si ambas partes se muestran receptivas, todo puede culminar en algo positivo.

.- En la oposición Beatriz Paredes lleva la delantera

Ya hablamos de las “corcholatas” de Morena. Hoy toca hablar de los aspirantes a candidat@s por la coalición Va por México. Aunque aún no se sabe si en realidad irán juntos, hasta ahorita los líderes del PRI, PAN y PRD dicen irían en alianza de cara al 2024. Todavía está por verse.

En una reciente encuesta publicada por una agencia dedicada a la investigación de la opinión pública en la Ciudad de México. Quien se ha posicionado en primer lugar es la senadora Beatriz Paredes Rangel . Priista de sepa. Mujer de ideales y convicción. Defensora de las causas sociales. De trayectoria internacional. La tlaxcalteca va arriba con 16% de aprobación.

Quién ocupa segundo lugar es la también senadora priista Claudia Ruiz Massieu, con 9%. Mientras que por el PAN Lilly Téllez destaca por sus escándalos con 19%. La senadora panista busca encabezar a la nueva derecha. Hay ‘huérfanos’ del calderonismo y de Ricardo Anaya que la verían con buenos ojos.

Cabe aclarar que sólo estoy mencionando a las mujeres. En la encuesta también se mencionan nombres de los posibles candidatos hombres. Sin embargo, las mujeres son las que lideran en PRI y PAN, en MC desde siempre va arriba el alcalde de Monterrey, el hijo de Luis Donaldo Colosio.

En otra encuesta publicada por MetricsMX, la senadora Beatriz Paredes vuelve a aparecer en primer lugar, esta vez como líder por la alianza PAN, PRI, PRD con 20.1%. Y también sale arriba de varios panistas, como posible candidata del PAN con 20.1%.

En la cuarta posición aparece Margarita Zavala con 12.5%, realmente le han hecho daño los escándalos de su esposo Felipe Calderón. Mientras que la legisladora sonorense Lilly Téllez ocupa la 5 posición con 12.4%.

Encuesta MetricsMX sobre la oposición rumbo a las elecciones 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Cada vez más falta menos tiempo para las definiciones. Pasando la elección del 4 de junio próximo, estaremos en la antesala de conocer a los candidatos oficiales de todos los partidos, esto si todo sigue igual y no hay rupturas y nuevas alianzas.

Los acuerdos políticos en la alianza aún no están cerrados, los líderes de partidos siguen en lo suyo. Cuadrando sus intereses. Y estirando la liga. Mientras que a nivel nacional Morena les lleva la delantera, pues con un año de anticipación todo mundo conoce a las corcholatas y uno de ellos puede ser el candidato o candidata.

En la alianza hacen como que hacen, las giras de los candidateables no han prendido. Para empezar, no hay unidad. De la maquinaria priista queda solo el recuerdo en el anecdotario, lo mejor que podría hacer el tricolor es ‘prestar’ un cuadro como Doña Beatriz Paredes para encabezar la alianza y ‘encender’ los ánimos de una base necesitada de personajes como ella.

El tiempo es oro en política. Unos anticipados, otros cautos; hay quienes esperan la línea y así, ya pasó un año y contando…

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx