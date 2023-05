¿En Sinaloa hay rochismo? Pregunté hace casi seis meses al gobernador Rubén Rocha Moya . Dijo que “sería un culto a la personalidad y no va con él”. Quien me aseguró que sí hay rochismo en Sinaloa fue el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. En una entrevista realizada en el marco de su 1er informe. El presidente de la capital sinaloense dijo que hay una apuesta por los jóvenes no sólo de Culiacán, sino de todos los municipios en el estado. Mencionó a los de El Fuerte, Badiraguato, Angostura, Mazatlán, Choix, pero dijo que hay capacidad en todos los jóvenes que apoyan el movimiento de la cuarta transformación.

Saco el tema a colación porque al segundo trimestre del año la actividad política se intensifica. Hemos visto como han arreciado los ataques mediáticos al gobierno, la oposición cada vez más crítica. Las corcholatas en lo suyo. Elecciones en dos estados importantes para el PRI y que podrían ser torales en la sucesión presidencial. Andrés Manuel López Obrador juega su papel también. Todo se mueve.

La intensidad de los decibeles políticos sigue en aumento. Sinaloa parece navegar en aguas tranquilas, sin embargo, algo se mueve y también tiene que ver con el timing político. En 2024 hay elecciones en el estado y quienes aspiren a ocupar un cargo de elección popular, sobre todo por la parte oficialista, deberán primero, cumplir con los postulados morenistas y segundo, estar bien posicionados en la encuesta. Eso sí, todo llevará el aval del jefe político estatal. Desde el centro el mensaje ha sido siempre ese, que el gobernador Rocha Moya es el jefe político y es quien lleva los hilos completos del poder en la entidad.

Algunos ya comienzan a “pulir su imagen”. Otros, se alinean a quien considera puede encabezar un proyecto. Dije que este semestre era de acuerdos, alineamientos y de ‘tantear el vado’. El siguiente semestre será más intenso. Quienes tengan mejor perfil de trabajo y resultados serán quienes lleven ventaja.

Hace semanas hice una entrega en la que resaltaba a algunas mujeres jóvenes de esta 4T sinaloense. Pues por el lado de los hombres, Juan de Dios Gámez alcalde de Culiacán y el delegado del Bienestar Omar López Campos, me parece que llevan mano. Jóvenes y trabajadores, han comenzado a hacer una dupla interesante con su jornada #DialogosPorElBienestar. Se les ha visto trabajando y resolviendo a la sociedad de las colonias y comunidades. Interesante que el alcalde de la capital y el delegado de programas de Bienestar hagan sinergia así de cercana.

Llevan el mensaje de López Obrador y del gobernador Rocha Moya. Han entendido a la perfección el estilo de la nueva izquierda y me parecen dignos representantes de ella. Cuando no están en Aguaruto, están en Las Coloradas o El Tamarindo.

Tanto el presidente municipal de Culiacán como el delegado de Bienestar; gozan de una trayectoria limpia, han tenido una curva de aprendizaje cortísima y creo que han sabido cumplirle a la gente.

Al final, será la ciudadanía quienes emitan el veredicto final, en mi opinión, ambos tienen lo que hace falta para seguirle sirviendo a Sinaloa desde el lugar que ocupen. Ya hablaremos más de ellos.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx