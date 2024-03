Hace rato me llegó el famoso momento “Eureka” donde el cerebro une todos los puntos para darle razón a algo que no parece lógico y esto paso por que el gobernador de Nuevo León, Samuel García va a hacer algo que no estaba en el script, al menos no en el mío.

Después del terrible sexenio de Rodrigo Medina, la gente de Nuevo León estaba desesperada de tanta falla de los partidos políticos, por lo que decidieron votar por alguien que estuviera fuera de lo común. “El Bronco” Rodríguez era el alcalde que había sobrevivido las balaceras de los “malitos”; era el apestado del PRI; era el que renunció al partido para luchar por sus ideales (al menos eso dijo). “El Bronco” Rodríguez era el candidato diferente, el que tenía la emoción del pueblo y el que al final ganó sorprendentemente.

En su sexenio, el Bronco luchó por sus ideales y uno era contender por la presidencia. Eso no le gusto a la gente y después de eso se acabaron los candidatos independientes en el estado y en la mayoría del país. Su periodo como gobernador fue bastante gris pues de las cosas más interesantes que hizo fue encerrar al exgobernador Medina por unas horas, cosa que después le tocó vivir a él cuando Samuel García lo encerró por varias semanas.

Lo que sí logró es obtener el 5.23% de las votaciones en unas elecciones con 5 candidatos que es más que lo que trae el candidato de Movimiento Ciudadano en las encuestas ahora. Me imagino que si al Bronco le hubiera tocado con menos candidatos se hubiera llevado mejores números.

En la siguiente elección los nuevoleoneses siguieron buscando algo diferente, algo que los ayudara a volver a las viejas glorias y esto lo encontraron en Samuel García, después de la pelea entre los candidatos de los partidos tradicionales. A los votantes norestenses no les gusto eso y decidieron votar por el diferente, por el que como diputado local y como senador había prometido cosas contra el sistema.

Me acordé del Samuel García de esos tiempos pues después de casi tres años por fin va a hacer algo antisistema, ir contra las compañías que contaminan, públicas o privadas. Dice él que va a acabar con la contaminación en dos semanas pues ya sabe dónde están los focos contaminantes y que va por todos y contra todos.

Dice Samuel que va contra la refinería, contra las pedreras y meter en cintura a la industria. Eso es algo que nadie que estuviera en el ejecutivo hubiera propuesto. Si en verdad logra hacer algo contra las empresas contaminantes en quince días sentará precedente de que, sí logra lo que promete, al menos en estas cuestiones.

Por ese “personaje” fue por el que votó la gente, no por el influencer, por el frívolo o por el que le echa la culpa a los demás. Si esta actitud la aplicará en otras cosas en su gobierno de seguro la gente estaría pensando más en su partido al momento de las siguientes votaciones.

¿Por qué le tomo tanto tiempo decidirse por atacar de lleno este problema que tienen los habitantes de la gran zona metropolitana de Monterrey desde hace mucho? ¿Será porque son tiempos electorales? ¿Estas acciones son porque vio a su hija enferma de los bronquios o está aprovechando las emociones de la gente para buscar el voto para su partido?

Mientras sean peras o manzanas, si Samuel logra esto podría cambiar la opinión que muchos tienen de él. Si no lo hace, será algo igual de imaginario de los planes de construcción del nuevo estadio de los Tigres.

Otra cosa, si la tendencia de la votación de la gente es cambiar lo que parece que no funciona, MC la tiene difícil en las alcaldías de la zona metropolitana. Muchas veces el regio vota con base a resultados y no parece que los haya, al menos no ahora.

Galimatías

Hoy es el día más doloroso en la tradición católico-cristiana. El sábado es el día de guardar y reflexionar. Ya el domingo será un día de felicidad. Guarde esta felicitación para el domingo… ¡Felices Pascuas!