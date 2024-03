Hay una frase falsamente atribuida a Einstein que dice “No podemos resolver problemas usando la misma manera de pensar que cuando los creamos”. Justamente eso está pasando en el fútbol mexicano y con los resultados de la Selección Nacional .

La Liga MX puede ser considerada como una de las tres más poderosas del continente por su poder adquisitivo y el desarrollo que se le puede dar a los futbolistas que llegan a esta. Antes que la de México está Brasil que tiene un poder adquisitivo bastante interesante y después estaría la de Estados Unidos empatada con la de México. La liga Argentina es un semillero de jugadores que andan buscando salir del país.

Para los jugadores de Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Chile y casi toda Centroamérica llegar a México es algo que les cambia totalmente la vida. A los jugadores de segundo nivel de Argentina, Brasil y Uruguay les representa un cambio de vida y un posible brinco a Europa.

La Liga Mx se ha convertido en un escaparate atractivo para muchos jugadores y un lugar atractivo para muchos otros. Para los mismos mexicanos es complicado dejar la liga porque no se gana mal y buscando el famoso sueño europeo, no ganarían lo mismo, al menos no en los primeros años.

Hay un rumor en el que se quiere volver a la regla 20/11 que buscaba el desarrollo forzado de jóvenes de las categorías sub-21 y sub-23. Con esta regla los clubes tenían que incluir jugadores jóvenes para acumular más minutos, so pena de perder puntos al final del torneo. ¿A qué liga se le ocurre castigar a los clubes bajándole puntos por no incluir a jóvenes?

El problema de la selección mexicana, si es que hubiera uno, es que no se invierte en fuerzas básicas, en todos los clubes, cómo se debería de invertir. Pocos clubes tienen un desarrollo de fuerzas básicas que sea semillero de jugadores para otros clubes o al menos para ellos mismos. En Europa hay 4 jugadores de las básicas del América, 2 de las básicas de Rayados y 4 del Pachuca. América y Rayados no son los más productores de fuerzas básicas, pero tienen una muy buena estructura. Los del Pachuca son más productores y tienen a varios jugadores que están en otros equipos del la Liga MX. ¿Dónde están los demás equipos en esto de “enviar jugadores a Europa”?

No hay un desarrollo real de fuerzas básicas en México, es el principal problema de todas las selecciones mexicanas. No hay suficientes jugadores buenos en México como para nivelar los costos de los que sí se pueden ir a Europa. Europa no ve a la Liga MX como un proveedor de jugadores pues los agarra chavitos. No sub-21, menos sub-23, el jugador que se va a Europa se va de 18 máximo 20. Es más, si ven a buenos jugadores se los llevan desde antes. Se fueron los hermanos Dos Santos, se fue Marcelo Flores, se fue Carlos Vela. ¿Cuántos de ellos se beneficiaron por la regla 20/11? Ninguno.

¿Qué modelos tendrían que copiar en el fútbol mexicano? Los de países que producen jugadores de calidad de exportación que tienen grandes ligas. Ninguna liga en el mundo tiene reglas tan blandengues como el 20/11. Como aficionado, no quiero ver juegos donde a chaleco tenga que ver dos chavitos que no son las estrellas del equipo y además pagar por eso. Si todos esos chavitos fueran como Vini Jr, pues bueno, pero no hay de esos en la mayoría de los equipos del mundo.

Solo habría que ver el desarrollo de fuerzas básicas del Girona, que no es el gran equipo en España, pero no le va mal. Hay una estructura impresionante para seguir a los niños y a las niñas y algunos empiezan a ganar sueldo desde los catorce y con eso apoyan a sus padres.

Las decepciones como las del juego contra USA seguirán mientras no cambien las formas y que no busquen afectar a los clubes. Se puede armar una selección medianamente competitiva para el próximo mundial si se encuentra el balance de los jugadores y del DT.

Jaime Lozano no ha sido buen entrenador a nivel de clubes, porque habría de serlo en la selección. Lo mismo pasó con el Tata Martino, contrataron a un DT que no pudo ser campeón en España con Messi, ¿apoco creían que podrían hacer algo con Raúl Jiménez y el Chucky Lozano? Si fuera directivo de la selección nacional, para arreglar este desmadre, ya estuviera buscando un DT que conociera muchísimo del fútbol mexicano con resultados comprobados o que no conociera absolutamente nada pero también con resultados comprobados.

Lo bueno para México es que ya están clasificados al mundial. Lo malo es que la afición desesperada ya sabe cómo protestar en los partidos, solo con decir “1, 2, 3… Eh puuuuuuuu….”

Galimatías